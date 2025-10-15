El IPC sube al 3,2% en Aragón en septiembre

Archivo - Viviendas en el centro de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 3,2 por ciento en Aragón en septiembre en tasa interanual, 6 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de septiembre la tasa interanual vuelve a incrementarse en la comunidad autónoma tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Aragón ha disminuido un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,6%.

Donde más han subido los precios en Aragón respecto al mismo mes del año anterior ha sido en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 8,1% más que en septiembre de 2024 (+1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 5,4% más (+0,7 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,8% más (-0,2 puntos) y otros bienes y servicios, un 3% más (+0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más han caído en tasa interanual los precios ha sido en vestido y calzado, un -1,4% (+0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se han reducido.

En el ámbito nacional, el IPC ha bajado un -0,3% en septiembre en relación al mes anterior y ha elevado 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las han presentado Madrid (3,5%), Comunidad Valenciana (3,4%) y Baleares (3,3%). En el lado contrario se han situado Canarias (2,2%), Murcia (2,4%) y Cataluña(2,6%).

