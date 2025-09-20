Isabel Lasobras (CHA) acusa a Azcón de ser responsable "de la agonía de los servicios públicos en Aragón

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras la reunión de este sábado del Comité Nacional de Chunta Aragonesista, máximo órgano político de CHA entre Asambleyas, su secretaria general, Isabel Lasobras, ha hecho balance de la situación política y social y ha señalado directamente al presidente Jorge Azcón como "responsable de la agonía de los servicios públicos en Aragón".

Lasobras ha criticado que "mientras el Gobierno presume de cifras y de grandes inversiones, la realidad que sufren las aragonesas y aragoneses es el deterioro constante de servicios básicos como la sanidad, la educación o la atención social".

Según ha recordado, Aragón ocupa el último lugar en gasto social por habitante en España, con 386 euros de media, lo que supone "una brecha intolerable respecto a otros territorios que duplican esta inversión".

En materia sanitaria, la secretaria general de CHA ha destacado la falta de profesionales en todos los sectores y unas listas de espera que superan los 500 días en algunas especialidades.

"Los recortes, la privatización de servicios y la ausencia de planificación en el mapa sanitario son pruebas del abandono del sistema público de salud", ha afirmado. La situación en educación tampoco es mejor, con "plazas de profesorado sin cubrir al inicio de curso, ausencia de programas de conciliación que supone un problema para las familias por la falta de este apoyo".

Para CHA, este escenario evidencia que "la gestión del PP está más preocupada por la propaganda y la confrontación con el Gobierno de España que por garantizar un futuro digno a la ciudadanía aragonesa".

En cuanto a medio ambiente, CHA ha denunciado "la alfombra azul-PP tendida a proyectos especulativos que amenazan el territorio sin tener en cuenta la defensa de nuestro patrimonio natural, desde el Pirineo a las sierras turolense".

"El Gobierno de Azcón se muestra fuerte con los débiles y débil con los fuertes, plegándose a los intereses de la extrema derecha y a los grandes lobbies empresariales, mientras da la espalda a quienes más necesitan el apoyo público", ha criticado.

De cara al Debate sobre el Estado de Aragón que se celebrará la próxima semana, Lasobras ha adelantado que "quedará claro que en Aragón se enfrentan dos modelos: el fracasado del PP, que ha llevado a la degradación de los servicios públicos y del territorio, y el que propone CHA, que sitúa en el centro el cuidado de las personas y la defensa de nuestro territorio y sus instituciones políticas como ejes de un verdadero proyecto de futuro para Aragón".

"Aragón necesita un Gobierno que piense en la gente y no en las cuentas electorales de unos pocos", ha concluido Lasobras. "La responsabilidad del deterioro social, ambiental y democrático recae en Azcón, y la salida a esta situación pasa por reforzar las políticas públicas en los servicios esenciales, proteger el territorio de las amenazas existentes y recuperar los valores democráticos como pilares del autogobierno aragonés".