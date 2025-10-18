Isidro Tolosana, de Pastelería Tolosana, gana el I Concurso a la Mejor Palmera de Mantequilla de España en Huesca

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, entrega el galardón del I Concurso a la Mejor Palmera de Mantequilla de España a Isidro Tolosana, de Pastelería Tolosana, en el acto celebrado este sábado en la plaza Luis López Allué. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

El jurado, formado por reconocidos maestros pasteleros, lo escoge entre 22 participantes de 11 provincias en la feria Huesca es Dulce

HUESCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Concurso a la Mejor Palmera de Mantequilla de España ya tiene ganador. Isidro Tolosana, de pastelería Tolosana de Almudévar, se ha alzado este sábado con el primer premio en una final que ha reunido en Huesca a 22 pasteleros y panaderos procedentes de Zaragoza, Sevilla, Alicante, Madrid, Tarragona, Huesca, Lugo, Barcelona, Castellón, Valencia y Asturias.

La cata y valoración de las palmeras se ha llevado a cabo por la mañana, desde las 10.30 horas, en el patio exterior del Palacio Villahermosa, donde el jurado ha realizado una degustación "a ciegas" para evaluar la calidad, textura y sabor de cada propuesta.

El jurado ha estado compuesto por Jacob Torreblanca, Xabi Barriga, Saray Ruiz, Toni Vera y Jairo Vincelle, cinco figuras de reconocido prestigio en el mundo de la pastelería y la panadería artesanal.

El nombre del ganador se ha desvelado a las 14.00 horas en un acto presentado por Miguel Martín y celebrado en la plaza Luis López Allué, dentro de la programación de la feria 'Huesca es Dulce'. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna y Luis Villamayor, de Harineras Villamayor, han sido los encargados de entregar el galardón, una pieza diseñada especialmente para esta edición, junto al premio de 1.500 euros, patrocinado por Harineras Villamayor.

El concurso quiere poner en valor los conocimientos y habilidades de los profesionales del sector y el trabajo, la creatividad y el cuidado en la elaboración de uno de los productos más emblemáticos de la bollería española: la palmera de mantequilla.