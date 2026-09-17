El ITA impulsa desde Europa las tecnologías para una nueva generación de 'aeroestructuras' sostenibles - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) participa en ATLAS Clúster --Advanced Technologies for Lightweight Aerostructures and Sustainability-, una alianza europea que conecta cinco proyectos de Horizon Europe con un objetivo común: acelerar el desarrollo de aeroestructuras más ligeras, inteligentes y sostenibles para la aviación del futuro.

ATLAS Clúster integra los proyectos CompSTLar, PLEIADES, TOSCA, pAIramid_EU y HyperMorpH, que reúnen a 42 entidades europeas entre centros tecnológicos, universidades y otros agentes de investigación e innovación.

La alianza facilita la colaboración entre proyectos que trabajan sobre diferentes eslabones de la cadena de valor de las aeroestructuras, desde los materiales y los procesos de fabricación hasta el diseño, la digitalización y la certificación.

Entre las entidades participantes se encuentran nueve centros tecnológicos asociados a AEMAC, junto con la Universidad de Girona, a través del grupo de investigación AMADE. El ITA forma parte de esta red de capacidades tecnológicas orientadas a acelerar la transformación de la industria aeroespacial.

MATERIALES AVANZADOS Y FABRICACIÓN INTELIGENTE

Uno de los grandes retos de la aviación consiste en reducir el peso de las aeronaves manteniendo los elevados requisitos de seguridad, prestaciones y durabilidad del sector. En este contexto, los materiales compuestos avanzados y reciclables adquieren un papel estratégico.

ATLAS Clúster aborda este desafío desde una perspectiva integral, combinando nuevos materiales con procesos de fabricación automatizados, tecnologías digitales e inteligencia artificial. El objetivo es avanzar hacia procesos productivos más eficientes y estructuras que puedan responder a las exigencias de una industria aeroespacial cada vez más orientada a la sostenibilidad.

La digitalización constituye otra de las líneas clave de esta transformación. Los gemelos digitales y la inteligencia artificial permiten desarrollar nuevas herramientas para optimizar el diseño y la fabricación, mejorar la toma de decisiones y analizar el comportamiento de los componentes a lo largo de su ciclo de vida.

A estas tecnologías se suma el desarrollo de nuevos enfoques de certificación virtual, que buscan contribuir a hacer más ágiles y eficientes los procesos de validación de las soluciones aeronáuticas.

"WINGS OF CHANGE": TECNOLOGÍAS PARA LA AVIACIÓN DEL FUTURO

Estos avances se ponen en común durante el workshop "Wings of Change: Navigating the Future of Sustainable Aerostructures", que reúne este 17 de septiembre en el ITA a expertos y representantes de los proyectos que forman ATLAS Clúster.

La jornada sirve para presentar tecnologías y resultados, intercambiar conocimiento y generar nuevas oportunidades de colaboración en torno a cinco grandes ámbitos: Materiales compuestos avanzados y reciclables; procesos de fabricación automatizados; gemelos digitales e inteligencia artificial; certificación virtual; y conceptos de aeronaves de nueva generación.

El programa combina presentaciones de expertos, debates interactivos y networking, con el propósito de favorecer la colaboración entre los proyectos y contribuir a identificar las futuras prioridades de investigación en el ámbito de las aeroestructuras sostenibles.

EL PAPEL DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS

La participación del ITA en ATLAS Clúster pone de relieve el papel de los centros tecnológicos como puente entre la investigación y la industria, aportando capacidades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento.

La cooperación entre los proyectos permitirá, además, identificar sinergias y compartir resultados para contribuir a una evolución más rápida de las tecnologías necesarias para la próxima generación de aeronaves.

Con esta alianza, ATLAS Clúster apuesta por una transformación integral del sector aeroespacial europeo, en la que la innovación en materiales, fabricación avanzada y tecnologías digitales contribuya a construir una aviación más eficiente y sostenible.

"Wings of Change" resume esta visión compartida: impulsar, mediante la colaboración y la innovación tecnológica, las soluciones que permitirán diseñar y fabricar las aeroestructuras de las aeronaves del futuro.