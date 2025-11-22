El ITA organiza la segunda Jornada técnica Innovación Sostenible Materiales y Circularidad

La jornada se celebra el día 25 de noviembre - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de Aragón ITA celebrará el 25 de noviembre la segunda Jornada técnica Innovación Sostenible: Materiales y Circularidad (ISMAC). Se trata de un encuentro clave para conocer y debatir sobre las últimas innovaciones en materiales biobasados y en economía circular.

En esta jornada de expertos, los asistentes podrán descubrir cómo estas nuevas soluciones están marcando el camino hacia un futuro más sostenible para nuestras empresas y la sociedad.

Durante el evento, abordarán cómo los materiales biobasados pueden contribuir a la neutralidad climática y al avance hacia la doble transición verde y digital.

Además, profundizarán en temas como la viabilidad técnica y económica de los procesos de obtención, valorización, y uso potencial de estos materiales fundamentales para el desarrollo de una industria más respetuosa con el medio ambiente.

En el primer encuentro pudieron conocer cómo reutilizar y reciclar piezas para automoción, cómo sustituir parcialmente plásticos con origen en combustibles fósiles por otros con origen en materiales biobasados o cómo conseguir a partir de diversos residuos energía y nuevas materias primas.

Respecto a los biobasados, los plásticos biodegradables están diseñados para desintegrarse por acción de microorganismos que los utilizan como fuente de carbono.

Estos plásticos pueden ser biobasados, es decir, fabricados con materias primas orgánicas que proceden de fuentes renovables, o bien fabricados a partir de fuentes no renovables como el petróleo.

Conocer la composición y estructura de los materiales resulta de gran valor en el diseño de nuevos materiales, análisis de fallo de productos o componentes o control de calidad.