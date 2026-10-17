IU Aragón cree que la unidad de la izquierda para el Senado el 29N llevará "la voz de la ciudadanía" a las instituciones

Archivo - La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea. - IU. - Archivo

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha opinado que el acuerdo con PSOE y CHA para concurrir de forma conjunta al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre será "la mejor herramienta para llevar la voz de la ciudadanía a las instituciones".

Para Marta Abengochea, este acuerdo "responde a una necesidad extraordinaria en un contexto en el que las derechas llevan años instrumentalizado el Senado para bloquear cualquier senda de avance legislativo y la renovación de los órganos judiciales".

Asimismo, la dirigente de IU Aragón ha reconocido que la ciudadanía "nos está pidiendo unidad de acción y responsabilidad". El Partido Socialista y otras formaciones de izquierda concurrirán juntos en las listas al Senado en 47 circunscripciones.

Por otro lado, Abengochea ha manifestado que "no son buenas noticias" que finalmente Podemos no se haya sumado a la candidatura CHA-Frente Amplio Aragón, pero "a partir de hoy toca remar a una y volcarnos en esta tarea común".