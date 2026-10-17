PSOE, Frente Amplio y otros partidos de izquierda acuerdan presentarse unidos en 47 circunscripciones del Senado

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de los socialistas aragoneses, en el Hotel Iberus, a 14 de octubre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista y otras formaciones de izquierda --Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta Ya-- han llegado a un acuerdo para concurrir juntos en las listas al Senado en 47 circunscripciones para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Los partidos de izquierda hemos alcanzado un acuerdo histórico", han celebrado desde el PSOE en un comunicado difundido a última hora de este viernes, en el que han anunciado que todas las formaciones se presentarán bajo una misma papeleta en la Cámara baja con el nombre Senado de Progreso.

Este acuerdo "se concretará de forma mayoritaria en 43 provincias y 47 circunscripciones", han detallado desde Frente Amplio, y han añadido los pactos entre PSOE, Més, Izquierda Unida y Movimiento Sumar en las cuatro islas de Baleares.

"A partir de ahora las fuerzas políticas participantes debemos ser consecuentes con este esfuerzo, tal y como hemos demostrado para llegar hasta aquí a través del diálogo y la responsabilidad", han afirmado desde el espacio a la izquierda del PSOE.

Todos los firmantes han coincidido en calificar de "histórico" este acuerdo. Los socialistas han reivindicado que es un paso "a la altura del momento político que vivimos", así como de las "demandas de millones de ciudadanos". Y han destacado que "solo desde la unidad de quienes creemos en la justicia social y la igualdad podremos seguir avanzando" frente a "los recortes que plantean PP y Vox en las pensiones, la vivienda y los derechos sociales".

Así, han calificado este acuerdo de "buena política" al "sumar fuerzas" y "poner las instituciones al servicio del bienestar de la gente" por una "urgencia democrática" para que el Senado "recupere su verdadera vocación y deje de estar sometido a los intereses de PP y Vox".

Y han celebrado que "muchas sensibilidades" como las que hay en los partidos que han rubricado esta coalición hayan priorizado "un propósito compartido", que es que España "siga mirando hacia adelante y hacer posible un Senado de progreso".

Un mensaje que han compartido desde Frente Amplio: "Estamos convencidos de que es una urgencia democrática devolver al Senado el papel que le asigna la Constitución, es decir, ser un verdadero lugar de encuentro y cooperación entre territorios, comunidades y ciudades autónomas".

En un vídeo grabado, la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado que hoy suman "millones de reivindicaciones que darán forma a un futuro lleno de respuestas justas e igualitarias" gracias a "los esfuerzos y la generosidad" de quienes forman la coalición de izquierdas.

En este sentido, los socialistas han llamado a "transformar el desaliento en esperanza" y "en hechos concretos que mejoren la vida de las personas": "Estamos un paso más cerca de ampliar la mayoría progresista y seguir conquistando derechos", han concluido.