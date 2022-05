IU Aragón reivindica este 1 de mayo "la justa redistribución de los esfuerzos y de la riqueza".

ZARAGOZA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha reivindicado este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la "justa redistribución de los esfuerzos y la riqueza". Asimismo, ha celebrado "la recuperación de derechos por primera vez en los más de 40 años de Estatuto de Trabajadores" con una reforma laboral.

Entre estos, ha indicado el derecho a la negociación colectiva y a la ultraactividad de los convenios colectivos, el derecho a la igualdad entre las personas encuadradas en el régimen agrario y el general y, sobre todo, "el pilar de cualquier derecho, el trabajo estable mediante un contrato digno".

El coordinador general de IU Aragón y portavoz parlamentario en las Cortes, Álvaro Sanz, ha destacado que este Primero de Mayo llega "en un difícil contexto, con los efectos de la pandemia y una guerra" que, ha dicho, "no pueden cargarse sobre las espaldas de los y las trabajadoras".

Desde esta formación, han considerado que la recuperación de derechos con la reforma laboral "es solo el principio" y que es "necesario frenar la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la crisis inflacionista".

"No es posible ningún pacto de rentas que no garantice una justa redistribución de los esfuerzos y de la riqueza, cosa que no está sucediendo a pesar de los incrementos del SMI y de la mejora del marco de contestación que deja atrás el abuso de la precariedad", ha aseverado Sanz.

IU ha recordado que, a día de hoy, el 51 por ciento de las empresas están trasladando a los costes finales de sus productos el incremento de los costes de producción, de las materias primas y la energía. Apuntan que solo "el 26 por ciento de los salarios se han incrementado" y lo han hecho "por debajo de la inflación".

CONVENIOS COLECTIVOS

Asimismo, ha asegurado estar comprometida con los sindicatos "para defender la revisión de los convenios colectivos en base al IPC". Además, el partido ha exigido "una reforma fiscal que garantice recursos suficientes para garantizar servicios públicos fuertes" como garantía de los derechos fundamentales de la clase trabajadora.

El coordinador de Izquierda Unida en la región ha afirmado que es necesario "garantizar un reparto justo de la riqueza y de las cargas derivadas de esta situación con la actualización de salarios acorde al incremento del coste de la vida". Ha subrayado que es urgente "una reforma fiscal que garantice progresividad" y que impida que las rentas del trabajo coticen "hasta seis veces más que las del capital en nuestro país".

Representantes políticos de IU han participado en las diversas concentraciones convocadas con motivo del 1 de mayo, por CCOO y UGT en las tres capitales de provincia aragonesas y otras localidades de la región, así como los actos de CGT en Zaragoza y de CNT, HUSTE y el colectivo La Cuquera en Huesca.

REINDUSTRIALIZACIÓN

Sanz ha abogado por implantar "políticas reales" para un cambio de modelo productivo que garanticen reindustrialización del territorio, sostenibilidad y soberanía en temas tan importantes como el agroalimentario o el energético. La ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que los derechos de las empleadas del hogar sean reconocidos, o la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas migrantes, también son respaldadas desde IU.

"Queremos un cambio de modelo que haga posible la igualdad real y el fin de la brecha de género, que ponga la ciencia, el valor añadido y la satisfacción de derechos en el centro", ha concluido Álvaro Sanz.