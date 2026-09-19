IU Aragón se volcará este curso político en las luchas sociales y la construcción de alternativas frente a la derecha

La Coordinadora de Izquierda Unida de Aragón, máximo órgano de decisión entre asambleas, se ha reunido este sábado. - IU

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Izquierda Unida de Aragón, máximo órgano de decisión entre asambleas, se ha reunido este sábado en Zaragoza para analizar el inicio del curso político y fijar las principales líneas de trabajo de la organización para los próximos meses. La reunión se ha desarrollado en un contexto marcado por "un creciente ataque a los servicios públicos y a los derechos sociales" por parte del Gobierno PP-Vox. Ante ello, IU ha reafirmado su compromiso de seguir presente en los conflictos sociales y de acompañar a quienes defienden las condiciones de vida de la mayoría social.

IU Aragón afronta este nuevo curso con la determinación de combatir las políticas que deterioran la sanidad pública, la educación, la vivienda o los servicios de cuidados. "Estamos donde se producen los conflictos, defendiendo aquello que sostiene la vida cotidiana. No nos limitamos a denunciar los problemas, también trabajamos para construir alternativas y propuestas concretas", ha señalado su coordinadora general, Marta Abengochea.

Uno de los hitos políticos más relevantes de los próximos meses será el debate de los presupuestos de Aragón. Para Izquierda Unida, este proceso permitirá comprobar cuáles son las verdaderas prioridades del Gobierno autonómico en un momento en que la Comunidad dispone de más recursos que nunca.

Abengochea ha señalado que "frente al discurso recurrente de que no hay recursos públicos suficientes para garantizar derechos, la realidad es que hay más que nunca". Ha continuado diciendo que "con el techo de gasto más alto de la historia,los presupuestos van a demostrar si esos recursos se destinan a fortalecer los servicios públicos y la protección social o, por el contrario, a profundizar en las políticas que aumentan las desigualdades".

Izquierda Unida ha resumido su acción política en tres ideas fundamentales: acompañar todas las luchas sociales, desde las reivindicaciones por una sanidad y educación públicas de calidad hasta el acceso a la vivienda digna; defender aquello que sostiene la vida cotidiana de las personas, situando los cuidados, los servicios públicos y los derechos sociales en el centro de las políticas; y demostrar que existe una alternativa basada en la justicia social, la redistribución de la riqueza y la ampliación de derechos.

Por último, Abengochea ha asegurado que su organización ya trabaja en el horizonte de las próximas elecciones municipales. Desde IU Aragón indican que cuenta con una militancia implicada, implantación territorial y un proyecto político capaz de responder a las necesidades reales de los municipios aragoneses.

"Estamos preparadas para las próximas elecciones municipales porque llevamos años construyendo alternativas desde el territorio, acompañando a la gente en sus problemas cotidianos y defendiendo los intereses de la mayoría social. Allí donde hay una necesidad colectiva, estará Izquierda Unida ofreciendo apoyo, organización y propuestas", ha finalizado diciendo.