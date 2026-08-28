IU critica que Azcón deje a las familias sin recursos de conciliación al mantener la eliminación de las aulas de tarde

Archivo - La portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, tras el Pleno de las Cortes de Aragón, a 28 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). El pacto de gobierno, que incluye la polémica ‘prioridad nacional’ de VOX, define el arranq - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

IU ha criticado que el Gobierno de Aragón ha consolidado para el próximo curso escolar el "recorte" de los recursos públicos destinados a la conciliación, al mantener la eliminación de las aulas de tarde que hasta el curso 2024-2025 habían prestado servicio en los centros educativos aragoneses, lo que deja a las familias sin recursos de conciliación.

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha advertido de que la resolución de la convocatoria del Plan Corresponsables vuelve a dejar fuera estas aulas y ha criticado que el Ejecutivo autonómico trate de ocultar el alcance real del recorte ya que, aunque la resolución señala que no existen centros excluidos ni solicitudes desestimadas, la formación tiene "constancia de centros que han solicitado disponer de aula de tarde y a los que no se les ha concedido".

"Queremos saber cuántos centros de Aragón han solicitado este servicio y cuántos se han quedado sin él. La resolución no ofrece esa información y por eso hemos registrado una pregunta al Gobierno de Aragón", ha explicado Abengochea, quien ha lamentado "la falta de transparencia que se ha convertido en una constante del departamento y del Gobierno de Azcón". También ha preguntado por el dinero destinado a esta convocatoria, una información que tampoco aparece especificada en la resolución.

Para Abengochea, resulta "especialmente grave" que el Ejecutivo aragonés consolide este recorte después de que las Cortes de Aragón aprobaran en noviembre de 2025, a iniciativa de IU, garantizar gratuitamente las aulas de mañana y tarde en los centros que las hubieran solicitado, analizar las necesidades de las familias para ampliar estos servicios y asegurar con recursos propios su continuidad.

"Por sus hechos los conoceréis. El Gobierno de Aragón puede hablar todo lo que quiera de conciliación, pero sus decisiones dicen exactamente lo contrario", ha protestado la diputada de IU, quien ha recordado que Aragón tiene el mayor presupuesto de su historia y que Azcón "no es capaz de destinar menor de dos millones de euros para recuperar las 185 aulas de tarde que funcionaban hasta el curso pasado".

EL RECORTE AFECTA A FAMILIAS TRABAJADORAS

De igual forma, ha subrayado que el recorte perjudica especialmente a las familias con mayores dificultades para compatibilizar sus horarios laborales con los escolares.

"No estamos hablando de un servicio accesorio. Las aulas de tarde son especialmente necesarias para quienes tienen jornadas partidas, trabajan a turnos o tienen empleos con horarios más precarios", ha alertado, a lo que ha añadido que "cuando desaparecen recursos públicos de conciliación, son precisamente las familias trabajadoras las que tienen que asumir el coste y reorganizar sus vidas como pueden".

Abengochea ha recordado además que las tareas de cuidados continúan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, por lo que reducir los recursos públicos de conciliación supone también un retroceso en corresponsabilidad e igualdad: "En lugar de ampliar una red pública que permita conciliar en condiciones dignas, el Gobierno de Aragón consolida los recortes y vuelve a dejar claro cuáles son sus prioridades. Y entre ellas no están las necesidades cotidianas de las familias".

La formación ha indicado que la convocatoria para este curso contempla aulas de madrugadores durante una hora y media y aulas de tarde durante una hora, pero sin incorporar un servicio específico para los periodos del calendario escolar en los que se reduce el horario lectivo, lo que genera "importantes problemas de conciliación" para muchas familias que no tienen capacidad para adaptar sus jornadas laborales. Ha reterado tabién que este servicio ya se ha ofrecido anteriormente.

Ante esta situación, IU ha anunciado que volverá a llevar una iniciativa a las Cortes de Aragón para exigir que se amplíe la financiación de las aulas de conciliación y se garantice gratuitamente el servicio a todos los centros educativos que lo hayan solicitado.

La propuesta reclamará también que el Gobierno autonómico haga pública e incremente la financiación destinada a estos recursos, analice las necesidades reales de cada centro para mejorar futuras convocatorias y estudie la incorporación de un servicio específico de conciliación durante los periodos de reducción del horario lectivo.

"No aceptamos que la conciliación dependa del dinero que tenga cada familia, de las redes familiares disponibles o de que las mujeres vuelvan a asumir aquello que las administraciones dejan de cubrir", ha concluido Abengochea, quien ha insistido en que "Conciliar no puede ser un privilegio". "Necesitamos servicios públicos que permitan a las familias trabajadoras organizar sus vidas y repartir los cuidados de manera corresponsable", ha zanjado.