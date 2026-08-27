Dos detenidos en Almuñécar (Granada) al hallarles 812 gramos de cocaína y 4.500 euros en un control de la Guardia Civil

Droga y dinero intervenidos. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos individuos, de 44 y 52 años, por un presunto delito de tráfico de drogas, tras localizar 812 gramos de cocaína y más de 4.500 euros en efectivo en el vehículo que viajaban durante un punto de verificación de vehículos y personas en Almuñécar (Granada).

Según el relato del cuerpo armado difundido en un comunicado, los hechos tuvieron lugar la noche del miércoles 26 de agosto, cuando la patrulla de la Guardia Civil de Almuñécar realizaba un dispositivo operativo de seguridad ciudadana en la localidad.

Durante la identificación de los ocupantes de un vehículo, ambos mostraron una actitud visiblemente nerviosa, y los agentes efectuaron una comprobación más detallada del turismo. En el interior de la guantera hallaron una bolsa que contenía cocaína y una gran cantidad de dinero.

Como resultado, los guardias civiles detuvieron a ambos ocupantes como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas e intervinieron el vehículo, que fue trasladado al Puesto Principal de la Guardia Civil de Almuñécar, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.