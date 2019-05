IU pide un plan autonómico de memoria democrática que desarrolle la ley aragonesa

Publicado 17/05/2019 14:07:50 CET

ZARAGOZA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha presentado este viernes sus propuestas en materia de memoria democrática y modelo de Estado republicano, un acto en el que ha reclamado la puesta en marcha de un plan autonómico de memoria democrática que desarrolle la ley aragonesa.

El candidato de IU a la Presidencia de Aragón, Álvaro Sanz, ha estado acompañado en esta jornada por los candidatos a las Cortes autonómicas, Marga Deyá, el exprofesor de Historia, Herminio Lafoz, y el activista por los derechos del pueblo Saharaui, Mohamed Yumani, que también forman parte de la lista electoral autonómica de IU.

"Ha pasado un año desde aprobación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón y el PSOE de Lambán no ha hecho nada para desarrollarla", cuando "necesitamos convertirla en una herramienta política real y no teórica, dotándola de financiación, personal, desarrollo reglamentario e impulsando un plan autonómico de actuación, apoyándose en el movimiento memorialista", ha destacado Álvaro Sanz.

En este sentido, Herminio Lafoz ha advertido de que "no podremos saber quiénes somos, si no recordamos quiénes fuimos y, sobre todo, no podremos afrontar el futuro" porque la memoria no trata solo de pasado, sino que es "nuestro referente vital, aquellos que lucharon antes que nosotros para que nosotros estemos aquí".

"La ley aragonesa de memoria democrática no creemos que sea suficiente porque no se ha desarrollado", ha aseverado Lafoz, para reivindicar la puesta en marcha de un plan autonómico de memoria "que no sea un mero papel, una mera ley en el Boletín Oficial del Estado".

Este plan tendrá que analizar las necesidades para recuperar la memoria democrática y "pensar qué es lo que queremos exhumar, qué queremos recuperar, qué archivos tenemos que ver para conocer las historias y las vidas porque continuamente las familias nos están preguntando qué pasó con ellos y eso solo lo podemos ver en la documentación" que está "muy dispersa".

Lafoz ha emplazado a trabajar en los archivos, al sostener que "es una calamidad cómo los tenemos, porque tenemos muy buenos archivos, pero muy mala gestión". De hecho, "no tenemos el Archivo de Aragón todavía y la historia y la memoria son una necesidad para seguir siendo un pueblo que quiere un futuro democrático, igual para todos y fraternal".

MONARQUÍA

Ese espíritu debe ser trasladado a los planes educativos a través de programas como Amarga Memoria o asignaturas como Educación para la Ciudadanía. "Precisamente, la noción de ciudadanía, que es propia de la República, sistema que reivindicamos, y que es la que se opone a la de vasallaje propia de las monarquías, por muy parlamentarias que sean", ha señalado Marga Deyá.

"La monarquía es la clave de bóveda que permite a las élites económicas operar a sus anchas, una pieza más del sistema capitalista", ha añadido Herminio Lafoz. "En el pasado reciente, en el momento de la abdicación de Juan Carlos I, cuando la monarquía borbónica estuvo más debilitada, el PSOE no pudo, no supo o no quiso avanzar hacia un cambio constitucional que supusiera la instauración de la tercera república porque al PSOE lo que le interesa es perpetuar el sistema económico, que se apoya en los lazos de poder de dicha monarquía", ha sentenciado.

Mohamed Yumani ha advertido de que IU defiende una visión amplia de la memoria histórica, recordando ejemplos como que el régimen franquista hizo que en 1961 el denominado Sáhara español se convirtiera en una provincia española, la número 53, tratando de maquillar un proceso de descolonización que todavía sigue pendiente.

Yumani ha destacado que "la memoria histórica es hacer justicia con todos los olvidados, como los saharauis que también están enterrados en fosas comunes en el desierto y a los que nuestra monarquía parlamentaria les ha privado de la nacionalidad española, que debe ser de tránsito hasta que se ultime la descolonización".

"El Sáhara está pendiente de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, hay más de 500 desaparecidos", muchos de ellos en fosas comunes. "En la parte liberada por el Frente Polisario, hace cinco años se accedió a las fosas comunes y se pudo entregar los cadáveres a sus familiares", ha concluido Yumani.