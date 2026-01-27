IU-Sumar defiende "empleo digno y seguro" frente al actual modelo "extractivista y desigual"

Candidatos de la coalición IU-Movimiento Sumar, con su número uno, Marta Abengochea, a la cabeza. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coalición IU-Movimiento sumar ha defendido este martes que Aragón necesita "una política económica que rompa con el modelo extractivista y desigual impuesto por la derecha y sitúe en el centro el interés general, el empleo digno y la cohesión territorial", subrayando que el crecimiento económico "sólo tiene sentido si se traduce en mejores condiciones de vida para la mayoría social y en trabajo seguro, estable y con derechos".

La candidata a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha señalado que "se ha demostrado que había otra forma de salir de las crisis, protegiendo a la gente trabajadora, fortaleciendo lo público y mejorando salarios y derechos laborales, y no con recortes y austeridad como hizo la derecha".

En este sentido, ha recordado que las políticas progresistas han permitido reducir el desempleo y aumentar la afiliación a la Seguridad Social, sin que ello haya supuesto el colapso económico que algunos auguraban.

Sin embargo, IU-Sumar ha advertido de que la riqueza generada no se está repartiendo de forma justa. "Mientras los salarios han subido muy por debajo del precio de la vivienda y Aragón mantiene una inaceptable tasa de pobreza infantil, el Gobierno de Azcón ha optado por desviar recursos públicos al ámbito privado, incrementando externalizaciones y ayudas sin condicionalidad", ha apuntado Abengochea.

De igual forma, ha criticado que casi una quinta parte del presupuesto autonómico ya se destine a "este trasvase de lo público a lo privado, debilitando los servicios públicos y el empleo de calidad".

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por otro lado, la candidata de IU se ha detenido en el problema de la siniestralidad laboral al afirmar que "las muertes en el tajo no son accidentes inevitables, sino el resultado de la precariedad, la falta de prevención y la dejación de funciones de las administraciones".

Por ello, ha reclamado más medios para la inspección laboral, el refuerzo del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral y la implantación de figuras de prevención que protejan especialmente a quienes trabajan en las empresas "más precarizadas", donde se concentran los accidentes mortales.

Ha insistido en que el objetivo debe ser el pleno empleo digno, seguro y de calidad, tanto en el sector privado como en el público. En este último ámbito, ha apostado por acabar con la temporalidad y el abuso de la contratación, cubrir de forma estable las plazas vacantes y revertir la externalización de servicios. "Lo público debe ser ejemplar en derechos laborales y condiciones de trabajo", ha remarcado Abengochea.

Ha defendido también una política económica autonómica basada en la planificación, la condicionalidad de las ayudas públicas y el impulso de la economía social, cooperativa y vinculada al territorio, frente a los grandes proyectos que concentran beneficios en pocas manos. "Queremos que cada euro público sirva para crear empleo digno, reducir desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible en todas las comarcas", ha añadido la candidata.

La coalición ha reafirmado su compromiso de trabajar para que Aragón avance hacia "un modelo económico justo, feminista y sostenible, donde la vida y la dignidad de la clase trabajadora estén por encima del beneficio de unos pocos y donde ninguna persona vuelva a perderla en su puesto de trabajo".

