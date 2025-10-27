El IV Festival de Mujeres en la Música Antigua regresa, esta semana, a las raíces musicales de Aragón

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La música autóctona y sus reminiscencias multiculturales bajo la influencia femenina protagonizarán la cuarta edición del Festival de Mujeres en la Música Antigua, que se celebra en Zaragoza esta semana, los días 30 y 31 de octubre, y al final de noviembre, en las jornadas del 21 y 27 del mes próximo con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza.

La reivindicación del papel de las mujeres como transmisoras de la tradición musical aragonesa a lo largo de la historia centrará este año el FEMMAZ.

La consejera municipal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; y la artista, Pilar Almalé, han presentado este festival en rueda de prensa.

Sara Fernández ha destacado que las expresiones artísticas de Pilar Almalé "crecen y además siempre piensa en rodearse de los mejores y generar diferentes sinergias", lo que se refleja de forma "magistral" en muchas de las cosas que hace, en sus discos y en muchas de sus actuaciones, pero especialmente en este festival de mujeres en la música antigua.

"Pilar Almalé siempre reivindica, por supuesto, aparte de ese papel de la mujer, nuestra historia, nuestras raíces, que muchas veces han llegado a nuestros días gracias a que ha habido mujeres que se han preocupado de conservarlos, de transmitirlos, de hacerlos evolucionar y eso es algo que se va a poner en valor a lo largo de estas cuatro jornadas", ha remarcado.

Sara Fernández ha subrayado que desde el Ayuntamiento de Zaragoza, aplauden esta iniciativa que, ya cumple su cuarte edición, porque "está teniendo mucho éxito" al ser un festival "diferente", pero que "sirve de puente entre quienes fuimos y lo que somos y es muy importante que las nuevas generaciones conozcan nuestro pasado".

"En Aragón --ha comentado-- somos gente innovadora, que nos gusta mirar al frente, pero creo que es muy importante saber de dónde venimos y no perder esa herencia que nos dejaron los nuestros".

Asimismo, ha elogiado el papel de la mujer que ha estado "tan olvidado y sin voz durante muchas generaciones y que, afortunadamente, esto lo estamos cambiando".

BRECHA GENERACIONAL

Al respecto, Pilar Almalé ha incidido en que es importante "no olvidar el pasado" y este festival tiene ese objetivo, además de recuperar la voz de las mujeres, que "muy poco a poco en estos últimos años está habiendo cada vez más iniciativas, más libros, más obra, más bibliografía y más investigación" de la que ha recodado que ella comenzó hace cuatro años.

Este festival, ha narrado, nace de una forma "muy pequeña, pero seguimos resistiendo y cada año dando un poquito más". Este año se dedica a Aragón, y se plantea el papel de la mujer en la música, concretamente en la música de tradición oral, que no solamente son las Jotas, sino que también hay otros estilos, existen las salvadas y hay canciones de las coplas, con toda esa influencia sefardí que suele señalar en sus trabajos.

Almalé ha trasladado su "preocupación personal" de que está detectan una "desconexión bastante grande" en las generaciones más jóvenes, frente a la suya, los que están en la década de los 30 años.

"Los niños de hoy día, incluso adolescentes, veo que hay una ruptura de todo lo que es nuestra raíz, nuestros orígenes, nuestras tradiciones. Esta edición va a apuntar a esta temática y tratar de acercar a la gente, incluidos nuestro público más joven, a abrazar todas las partes hermosas que hay en nuestros cantos, en nuestras pinturas, en nuestras tradiciones, en nuestro recoger la oliva y en todo", ha confiado.

BAILE

El festival comenzará este jueves en el Teatro Romano a las 19.00 horas descubriendo las similitudes entre la taranta italiana y la jota aragonesa.

Al día siguiente se celebrará una actuación en el Centro Cívico Delicias, a las ocho de la tarde, del bailarín Miguel Ángel Berna y los músicos Josué Barrés y Pilar Almalé, directora del Festival. Otras dos convocatorias completarán esta edición posteriormente los días 21 y 27 de noviembre.

"Tierra de mis entrañas. Cantos de la mujer en Aragón" es el lema elegido en este 2025. El Festival explora, en esta ocasión, la música y la danza transmitidas oralmente por mujeres aragonesas, desde la raíz y la memoria colectiva, a través del cuerpo, el ritmo y la voz.

Las entradas para todos los actos ya están a la venta en la web 'www.femmaz.com'

PROGRAMACIÓN FEMMAZ 2025

El 30 de octubre, en el Teatro Romano, a las 19.00 horas, será la ponencia musicalizada "De la taranta a la jota, y viceversa", con Manuela Adamo y Pilar Almalé.

La historiadora y folclorista Manuela Adamo y Pilar Almalé desarrollarán la ponencia musicalizada "De la taranta a la jota, y viceversa", una propuesta que combina palabra y música para "explorar los vínculos y raíces comunes entre la tarantela italiana y la jota aragonesa", desde la Corona de Aragón hasta los rituales curativos del "tarantismo" y cómo ha influido la mirada femenina en su transmisión y transformación.

Ambas abordarán las huellas de la "Sección Femenina" en la construcción del imaginario folclórico español, así como los métodos de recopilación que condicionaron la memoria popular.

El diálogo se acompañará de intervenciones musicales en vivo con voz y viola da gamba, tejiendo un recorrido sonoro con piezas tradicionales e inspiraciones contemporáneas.

El día 31 de octubre, en el centro cívico Delicias, a las 20.00 horas, se podrá ver "Tierra de mis entrañas", con Miguel Ángel Berna, Pilar Almalé y Josué Barrés. El espectáculo central del festival reúne a tres artistas aragoneses de reconocido prestigio: el bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna, Pilar Almalé y el percusionista Josué Barrés.

"Tierra de mis entrañas" propone un recorrido por la "memoria musical y corporal de Aragón", desde sus raíces más antiguas hasta la jota contemporánea, con una mirada artística que combina tradición, vanguardia y perspectiva de género.

La obra rinde homenaje a las "mujeres aragonesas como transmisoras orales" de la cultura popular --portadoras de canciones, nanas, romances y rezos--, reivindicando su papel esencial en la conservación del patrimonio inmaterial.

HOMENAJE A LAS MUJERES

Para el 21 de noviembre, en una espacio por determinar, se ha programado el concierto didáctico para escolares con Jorge Álvarez y Pilar Almalé. Está dirigido al público escolar y ofrecerá una aproximación amena y participativa a las músicas tradicionales aragonesas, destacando el papel de las mujeres en su preservación y transformación.

Jorge Álvarez es un músico aragonés intérprete de vientos tradicionales, impulsor de grupos como Biella Nuei o Mosicaires. Su principal fuente de formación es la tradición oral y la investigación de la relación del ser humano con la naturaleza desde la prehistoria.

Concluirá el 27 de noviembre, en el espacio La Sursuncorda, a las 18.30 horas con el Taller de Canto y Percusión: Tradición sefardí y aragonesa, a cargo de Ariana Barrabés Romeo.

La cantante y percusionista impartirá un taller práctico en el que se abordará el "repertorio oral sefardí y su relación con las músicas tradicionales aragonesas". Los participantes podrán conocer melodías y ritmos transmitidos por mujeres durante siglos y explorar su conexión con el Mediterráneo y la diáspora sefardí.