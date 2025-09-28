Izquierdo (PAR): "El PP debe decir de forma clara y unánime, en España y en Aragón, si defiende el trasvase del Ebro"

El presidente del Partido Aragonés y portavoz de la Agrupación Parlamentaria PAR-Grupo Mixto en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo - PAR

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Aragonés y portavoz de la Agrupación Parlamentaria PAR-Grupo Mixto en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha reclamado este domingo al Partido Popular de Aragón y al Partido Popular de España que "digan de una vez por todas, de una forma clara, unánime y unísona si defienden un trasvase del Ebro o no, porque el Partido Aragonés, si hay alguien que defiende un trasvase del Ebro, estará justo enfrente".

Izquierdo ha reaccionado así ante las palabras pronunciadas hoy por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, delante del presidente aragonés, Jorge Azcón, en un mitin en Murcia, donde ha asegurado que "hay que traer el agua de donde sobra" a regiones como la murciana.

"Espero que el presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, alce la voz, tenga voz propia, que defienda que Aragón esté por encima de todo y que lo demuestre de una forma contundente", ha señalado Izquierdo antes de añadir que "para el Partido Aragonés, no hay fisuras, no hay cortes y no hay nada que pueda ser negociable frente a un trasvase".

El presidente del Partido Aragonés ha afirmado que "hay un mantra que los aragoneses seguramente nunca podremos eliminar, una sombra que nos persigue durante toda la historia y que cada vez que un presidente del Gobierno, da igual del color que sea, va al Levante español y agita: el trasvase".

Ha señalado que "hay un partido que es Vox que ya no se esconde y, aun así, la gente le vota sorprendentemente". "Santiago Abascal --ha proseguido-- dijo abiertamente que pondría en marcha un plan hidrológico nacional si gobernaba y, aun así, siete diputados representan a Vox en las Cortes de Aragón".

Por todo ello, ha señalado que "a veces uno se pregunta si los aragoneses tenemos claro lo importante que es el agua, si somos conscientes de que el día que Aragón no sea dueña de su propia agua no tendrá nada".

"Agua, viento y sol, esas son las cosas que Labordeta reclamaba para esta tierra, que son nuestras y que son imprescindibles, y hoy vemos a un Núñez Feijóo, un presidente del Partido Popular gris, un presidente oscuro, un presidente al que nadie ve como presidente del Gobierno de España, ir a Murcia a mendigar unos votos diciendo que hará un trasvase del Ebro cuando él sabe que es imposible hidrológicamente, ambientalmente y económicamente, pero aun así lo defiende", ha concluido.