Jaca y Canfranc se unen para la celebración del Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running

Los Ayuntamientos altoaragoneses de Jaca y Canfranc han suscrito un convenio de colaboración referente a la celebración del 24 al 28 de septiembre del Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running CanfrancPirineos.

Este acuerdo pretende aprovechar sinergias entre ambas localidades dentro de un evento internacional en el que van a participar 1.700 atletas procedentes de 80 países, y que va a atraer también a aficionados de todo el mundo al valle del Aragón.

El acuerdo se centra en la cesión de medios materiales y humanos por parte del Ayuntamiento de Jaca al del Canfranc para el correcto desarrollo de toda la logística que contempla un evento deportivo de este nivel.

En concreto, se cede el Palacio de Congresos de Jaca para la recogida de acreditaciones y dorsales, se permite la instalación de publicidad del mundial en farolas de Jaca y se pone a disposición del evento un técnico del área de Deportes del consistorio jaqués.

"Será un acontecimiento a nivel mundial en nuestro territorio y siendo que Jaca está acostumbrada a albergar ya grandes eventos de este ámbito, estamos muy satisfechos en el Ayuntamiento por esta colaboración con Canfranc, porque para nosotros la magnitud de estos eventos deportivos están por encima de cualquier tema político", ha asegurado el alcalde de Jaca, Carlos Serrano.

Será, ha aventurado, un evento que "unirá todo el valle del Aragón, desde Jaca a Canfranc". Por ello, "todos nos beneficiamos de este evento deportivo, por lo que es para congratularnos, ya que el deporte está por encima de todo", ha confiado Serrano.

IMPACTO POSITIVO

El alcalde de Jaca ha explicado que desde el ayuntamiento se puede aportar experiencia y como la del jefe del servicio de Deportes, con experiencia también en la organización de eventos. Ha confiado en que esta colaboración "sirva para unir los lazos que tiene que haber en el valle". De esta manera, "Jaca se pone a disposición de Canfranc y el Mundial, y todos nuestros medios van a ser para apoyarlo".

Todos los atletas que participan en el Campeonato del Mundo se alojarán en hoteles de Jaca, una muestra más del "positivo" impacto económico que el evento va a tener no solo en Canfranc, sino en todo el territorio.

Por su parte, el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, se ha mostrado agradecido y contento de la firma de este convenio, ya que "Jaca va a ser uno de los puntos neurálgicos del mundial". Es un acuerdo "fundamental para la cesión de espacios y de medios humanos".

Sánchez ha recordado que este evento deportivo generará un "ambiente tremendo" en Jaca, por lo que ha animado a los jaqueses a disfrutar de esta fiesta del deporte de montaña y a desplazarse a Canfranc durante las carreras "para animar en las salidas, llegadas y en el propio monte". De este modo, los corredores de 80 países que participarán "se sentirán arropados".

CLAVE

El alcalde de Canfranc ha reconocido que Jaca "es clave" a el ámbito logístico. Por lo que ha agradecido personalmente al alcalde y al concejal de Deportes, Sergio Cajal, su disposición desde el primer momento, ya que "así es como se hace territorio".

"Es un momento clave y aprovecharemos para poner nuestra zona en el mapa mundial, algo que es muy importante". Sánchez ha dejado claro que en este evento deportivo "no habrá afecciones en el medio natural, ya que no se realiza ningún tipo de intervención en la montaña, como mucho limpiar ramas".

Va a ser una cita que "generará impacto directo e indirecto en el territorio y sin afectar al medio ambiente", porque el turismo internacional "nos da un plus, además del fomento del deporte y la actividad deportiva en la montaña".

La colaboración entre los dos ayuntamientos busca no solo garantizar el éxito del campeonato, sino también fomentar el desarrollo turístico y económico del valle, promoviendo y promocionando la riqueza natural del entorno.