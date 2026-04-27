Jarque de la Val (Teruel) se llena de luz y arte con la quinta edición del festival ATUAIRE el próximo 2 de mayo

Bajo el lema “La luz que lo eclipsa todo”, el festival gira este año en torno a la luz y al fenómeno del eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto de 2026 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

JARQUE DE VAL (TERUEL), 27 (EUROPA PRESS)

El municipio turolense de Jarque de la Val volverá a convertirse este sábado, 2 de mayo, en un punto de referencia cultural en el medio rural con la celebración de la quinta edición del festival de arte libre ATUAIRE, una cita ya consolidada que combina arte, música y participación ciudadana en un entorno singular.

El evento, pensado para todos los públicos, se desarrollará a lo largo de toda la jornada en distintos espacios de la parte alta del municipio, donde se darán cita exposiciones, talleres, actuaciones en directo y propuestas escénicas. Bajo un formato abierto y cercano, el festival invita al público a interactuar con las distintas disciplinas artísticas "a su aire", fiel al espíritu que da nombre a esta iniciativa.

EL ECLIPSE COMO EJE CENTRAL DE LA JORNADA

En esta edición, ATUAIRE se articula en torno al lema 'La luz que lo eclipsa todo', una temática que conecta con el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto de 2026, que situará a Jarque de la Val como uno de los puntos privilegiados para su observación. El festival propone así una reflexión artística en torno a la luz como elemento central, integrando y 'eclipsando' los conceptos trabajados en ediciones anteriores --agua, tierra, cielo y fuego--.

Durante la jornada, artistas de la provincia de Teruel ofrecerán sus propuestas en diferentes formatos, creando un recorrido cultural que transforma las calles del municipio en un espacio vivo de creación. Entre los contenidos más destacados se encuentra el homenaje al artista Toñín Irisarri, con una exposición de sus obras y la proyección de cortometrajes, así como las muestras de la artista local Tomasa Aguilar y del fotógrafo Juan Carlos Peguero.

El festival contará además con un espacio sensorial dirigido al público familiar y con talleres temáticos centrados en la luz y el fenómeno del eclipse, con el objetivo de acercar estos conceptos de forma didáctica y participativa. Estas actividades refuerzan el carácter divulgativo de una cita que apuesta por la accesibilidad cultural en entornos rurales.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación incluye también propuestas escénicas y musicales que se desarrollarán a lo largo del día. Entre ellas destaca el espectáculo infantil 'Los Tropezantes', de Almozandia Teatro, así como recitales poéticos a cargo de la Plataforma de Poetas por Teruel. En el apartado musical, los conciertos de Crebazando Muros y Delameseta pondrán ritmo a la jornada, que se cerrará con la actuación de Gloria Chulilla.

El ambiente festivo se completará con un mercado de artesanía instalado en las calles del municipio y la presencia de food trucks, ofreciendo una experiencia cultural y de ocio integral que combina arte, gastronomía y convivencia.

ATUAIRE está organizado por la Asociación Cultural El Torrejón, con el apoyo del Ayuntamiento de Jarque de la Val, la Comarca de Cuencas Mineras, la Diputación Provincial de Teruel y el Gobierno de Aragón, además de la colaboración de la Fundación Térvalis, empresas locales, el CRA Pablo Antonio Crespo y más de treinta voluntarios que hacen posible el desarrollo del evento.

APOYO Y SUBVENCIONES PARA FESTIVALES

La presentación del festival, que ha tenido lugar este lunes, ha servido también para dar a conocer el respaldo institucional a este tipo de iniciativas culturales en el medio rural. En este contexto, el diputado de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Teruel, Miguel Ángel Navarro, ha anunciado que ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de subvenciones destinada a la gestión de festivales turísticos provinciales organizados por asociaciones culturales.

Navarro ha detallado que podrán acogerse a estas ayudas aquellos festivales que se celebren entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, siempre que cuenten con un presupuesto superior a los 2.000 euros, ya que los eventos con una cuantía inferior no serán contemplados en esta línea de apoyo. La partida global destinada a estas subvenciones asciende a 120.000 euros.

El sistema de concesión se basa en criterios objetivos que priorizan tanto el impacto como el arraigo territorial de los festivales. Así, se valorará especialmente el mayor presupuesto de las propuestas, su antigüedad, la contribución a la desestacionalización turística y el hecho de desarrollarse en municipios con menor población, como es el caso de Jarque de la Val. Además, las ayudas podrán destinarse a cubrir gastos como los cachés de los artistas, el alquiler de infraestructuras o las acciones de promoción.

El importe máximo por entidad solicitante será de 20.000 euros, pudiendo llegar a financiar la totalidad del coste de la actividad y siendo compatible con otras líneas de financiación. En este sentido, la organización del festival, representada por Nuria Ros, ha valorado positivamente este tipo de iniciativas que permiten consolidar propuestas culturales en el entorno rural, mientras que la alcaldesa de Jarque de la Val, Teresa Collado, ha subrayado la importancia de contar con apoyo institucional para garantizar la continuidad y crecimiento de eventos como ATUAIRE.

Con esta quinta edición, el festival reafirma su apuesta por acercar la cultura contemporánea al medio rural, consolidándose como un espacio de encuentro artístico que dinamiza el territorio y pone en valor la creatividad local.