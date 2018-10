Javier Martínez (Cs) lamenta que el Gobierno de Aragón se quede "a mitad de camino" en materia de empleo

Publicado 29/08/2018 13:21:32 CET

EUROPA PRESS

El portavoz de Cs en Economía y Empleo, Javier Martínez, ha lamentado este miércols que el Gobierno de Aragón se haya quedado "a mitad de camino" en materia económica y de empleo, pues actualmente, los aragoneses trabajan más y cobran menos "por culpa de la falta de compromiso del Ejecutivo de Javier Lambán y sus socios".

"No es un problema de empleo, sino de salarios", ha remarcado Martínez, quien ha explicado, en una nota de prensa, que cuando la economía crece, pero los sueldos bajan "algo no funciona". "El empleo que se genera es de poca calidad. No podemos hablar de recuperación si los aragoneses no notan la mejoría económica en sus bolsillos", ha añadido.

En ese sentido, el diputado de Cs ha recordado que el coste laboral en Aragón está 150 euros por debajo de la media española en el primer trimestre del año y no se han alcanzado los sueldos que había antes del inicio de la crisis. Además, uno de cada cuatro trabajadores aragoneses es temporal, y un 10% tiene contratos parciales.

MENOS EMPRESAS

Asimismo, Martínez ha alertado que durante este año "se han creado un 25% menos de empresas respecto 2017", algo que debería "hacer saltar las alarmas" porque Aragón ha crecido más del 10% desde la llegada del gobierno socialista, pero la realidad es que hay "miles de aragoneses con contratos de tres meses y cobrando 600 euros".

Por ello, el portavoz de Economía de Cs ha instado al Ejecutivo de Javier Lambán "a redoblar esfuerzos en lo que queda de legislatura" ante la falta de apoyos del Gobierno central y la inestabilidad actual. "Aunque existen grandes proyectos en marcha, la inmensa mayoría de las PYMES y autónomos se han visto desasistidos", ha apuntado.

Finalmente, el diputado ha lamentado que las medidas impulsadas por Ciudadanos "hayan sido tumbadas por el PSOE y sus socios de izquierdas" como el apoyo en la financiación de empresas, potenciar la innovación de las empresas y adecuar la formación a las necesidades actuales, al mismo tiempo que ha anunciado que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha solicitado la comparecencia de la consejera de Industria y Empleo en Comisión "para contrastar la situación y las medidas que se pueden llevar a cabo" con el fin de que los aragoneses tengan la oportunidad de encontrar empleos de mayor duración y con salarios dignos.