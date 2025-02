Jorge Azcón asegura que "los independentistas deciden por los aragoneses con el voto de CHA a favor"

ZARAGOZA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes que "los independentistas deciden por los aragoneses con el voto de CHA a favor, es la realidad". Ha propuesto este 'hagstag' de 'X' en respuesta a una pregunta del portavoz de CHA, José Luis Soro, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón.

Azcón ha continuado afirmando que "las elecciones arrojaron un resultado y para forjar mayorías hay que hablar con otros partidos y lo primero es mirarse al ombligo", añadiendo que la condonación de la deuda autonómica ha sido pactada por el Gobierno de España con ERC y no beneficia los intereses de Aragón, sino los de otras comunidades "con una fórmula política que ha puesto el Ministerio de Hacienda".

"Me gustaría saber qué va a hacer el diputado de CHA --Jorge Pueyo-- en el Congreso sobre una fórmula de condonación de la deuda que deja a la Comunidad Autónoma como una de las peor tratadas en términos relativos, si va a votar a favor de una decisión pensada en Cataluña y que perjudica a los aragoneses".

Sobre los presupuestos autonómicos de 2025, ha dejado claro que no se va a producir la ruptura del PP con los acuerdos de la UE, como ha exigido el líder de VOX, Santiago Abascal, y que el presupuesto se negociará "aquí, con las fuerzas políticas de estas Cortes". El presupuesto se negociará "partida por partida". "Una de las ventajas que tenemos los populares es que nos encanta conocer mundo, no nos ponemos la boina solo para ver lo que pasa alrededor nuestro: Me podrá decir muchas cosas, pero no que no tomamos nuestras propias decisiones".

"AZCÓN NO PINTA NADA"

José Luis Soro ha dicho que Azcón sufrió la semana pasada "un ataque de sinceridad" en relación al papel de VOX en los presupuestos autonómicos y ha propuesto un 'hagstag': "Azcón no pinta nada"."En Aragón somos tan afortunados que quien decide nuestro futuro es el presidente de todos los fachas europeos porque estamos en manos del miniTrump" de forma que "se decidirá por otros a 300 kilómetros, al estilo centralista más rancio: Somos la moneda de cambio de la ultraderecha más radical".

Las opciones de Azcón son "ceder a la coacción indecente del negacionismo y el discurso del odio con el 'hagstag' Abascal ordena, Azcón obedece", o "no hacer nada y camuflar su debilidad política con anuncios milmillonarios" de inversiones con el 'hagstag' "Azcón no hace nada, lo peor para los aragoneses", o también "tomar decisiones, actuar como el presidente y no como el chico de los recados". "Solo hay una salida, las elecciones anticipadas, pero esto tampoco lo decidirá usted, se decidirá en la calle Génova".

"No decide sobre los presupuestos, tampoco sobre las elecciones, ni sobrela condonación de la deuda, es una decisión tomada por el PP de Madrid", ha reprochado Soro a Azcón.