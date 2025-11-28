Jorge Azcón dice que cuando Vox ataca al PP "no ayuda al objetivo primordial de cambiar al Gobierno de Sánchez"

Jorge Azcón es el presidente del Gobierno de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes, que cuando Vox ataca al PP "no ayuda al objetivo primordial de la democracia, que es cambiar al Gobierno de Pedro Sánchez".

Azcón ha respondido a una pregunta del portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, señalando que "cuando un partido no tiene mayoría tiene que dialogar y acordar y ese acuerdo se hace en base a un mínimo común denominador en el que somos capaces de ponernos de acuerdo a través del diálogo y el acuerdo".

Ha manifestado su respeto a todos los partidos políticos excepto a Bildu y que una de las reglas de la democracia es "decir la verdad y toda la verdad", afirmando: "Si usted lo que me pide es que diga sí al trasvase, tenga la certeza de que usted no busca el acuerdo: No vamos a defender el trasvase, por lo tanto no habrá acuerdo".

Sin embargo, ha continuado, si Vox quiere acuerdos que beneficien a los aragoneses "conoce las fórmulas", aunque "hoy el eje de la discusión ha cambiado", en alusión a "lo que pasa en este país", la corrupción en el Gobierno de España.

Azcón se ha quejado de que Vox, "Pleno tras Pleno viene a atacar al Gobierno del PP, que está haciendo las cosas bien en la Comunidad" y ha considerado que a PP y a Vox les pueden unir asuntos como la fiscalidad, los servicios públicos o las inversiones empresariales, también "que la corrupción que nos asquea y hoy rodea al PSOE cambie en las elecciones", criticando que Vox ponga "en igualdad" a PP y PSOE.

"Eso es un insulto", ha recriminado Azcón a Nolasco, aseverando que el PP no tiene "nada que ver" con el PSOE, partido que "hoy está defendiendo la corrupción en este país". Azcón quiere saber "si Vox nos va a ayudar o va a pner palos en las ruedas".

LOS VOTOS DE VOX

Alejandro Nolasco ha enfatizado que Azcón fue alcalde de Zaragoza --la legislatura pasada-- y ahora presidente de la Comunidad Autónoma "gracias a los votos de Vox" y ha añadido que decir que este partido no conoce las reglas democráticas equivale a decir que Azcón "ha estado gobernando con un partido que no conoce las reglas" y que "debería estar agradecido" a Vox.

"Las reglas democráticas son cumplir las leyes, como traer los presupuestos en el último trimestre del año", ha continuado Nolasco, quien ha preguntado a Azcón si las reglas democráticas consisten en "repartirse con el PSOE los jueces del CGPJ" o pactar la ley de energía de Aragón "para destruir el Maestrazgo" o "contravenir lo dicho en campaña" sobre rebajar impuestos, o decir que en Aragón no se habla catalán "y luego felicitar Sant Jordi a todos los aragoneses".

Ha advertido de que "esto contribuye a la demonización de Vox y luego sufrimos actos violentos y agresiones físicas, que son más evidentes en el País Vasco y Cataluña", mencionando a 'Los 6 de Zaragoza', "esos terroristsa callejeros que fueron condenados por delitos claros" y después indultados por el Gobierno de España.

Nolasco ha exigido a Azcón "respeto para un partido que conoce perfectamente las reglas democráticas, que las pone en práctica muchas más veces que el bipartidismo y que tiene un presidente de honor que es José Antonio Ortega Lara".