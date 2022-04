Jorge Azcón (PP) cree que el Plan Hidrológico del Ebro es "un paso atrás" porque "abandona" 30 obras hidráulicas

ZARAGOZA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este lunes que el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro 2022-2027 es "un paso atrás" porque "abandona" 30 proyectos de obras hidráulicas y deja de contemplar la modernización de 160.000 hectáreas de regadíos.

Azcón se ha reunido esta tarde con regantes de la cuenca del Ebro, quienes le han transmitido que "el actual plan no es hidrológico, sino ideológico, porque no tiene en cuenta las necesidades reales de los regantes en la Comunidad, no pone en valor las hectáreas de regadío que se necesitan y que ya estaban en los planes anteriores". Ha apuntado que solo en el Alto Gállego dejarán de modernizarse 22.000 hectáreas.

Azcón ha asegurado que el plan "no recoge todas las aspiraciones que tenían los agricultores", lo que "significa que no podemos mirar al futuro", añadiendo que "ahora que tanto se habla de la necesidad de cuidar el medio rural había que demostrarlo aprobando un plan hidrológico que pusiera las obras de regulación necesarias para que la gente pueda ganarse la vida".

También ha dicho que, con esta reunión, los regantes recogen "el compromiso del PP, demostrado a lo largo de todos los años que hemos gobernado", aseverando que "cuando el PP gobierna las obras se impulsan", pero con el PSOE "una cosa son las palabras y otras los hechos". Es "incomprensible" que el PSOE vote a favor del plan "y luego critique lo que han votado a favor".

"Cuando oímos a los regantes, nos damos cuenta de que el PSOE dice una cosa y cuando llega el momento de gobernarn hace la contraria", ha concluido Azcón.