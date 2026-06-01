Jorge Casasnovas protagoniza un nuevo concierto de'Aragón, tierra de cultura' en la Cartuja de Aula Dei

El compositor, productor y guitarrista zaragozano Jorge Casasnovas actuará a las 18.00 horas del sábado 6 de junio en la Cartuja de Aula Dei - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cartuja de Aula Dei volverá a convertirse el próximo sábado, día 6 de junio, en escenario de la cultura aragonesa con la celebración de un nuevo concierto del programa 'Aragón, tierra de cultura'. El protagonista de esta cita será el compositor, productor y guitarrista zaragozano Jorge Casasnovas, que ofrecerá una actuación a partir de las 18.00 horas en este singular enclave patrimonial situado a las afueras de Zaragoza.

La iniciativa está impulsada por las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y de Turismo del Gobierno de Aragón, con el objetivo de acercar propuestas artísticas de creadores aragoneses a algunos de los espacios históricos y monumentales más representativos de la comunidad autónoma.

En esta ocasión, el ciclo regresa a la Cartuja de Aula Dei, un monumento de gran valor artístico e histórico que se ha consolidado como uno de los escenarios habituales de esta programación cultural. La combinación entre patrimonio y creación contemporánea vuelve a ser una de las señas de identidad de una propuesta que busca ofrecer experiencias culturales diferentes y de calidad.

El concierto será de acceso libre y gratuito, aunque será necesaria inscripción previa para poder asistir debido a las limitaciones de aforo y a las condiciones de acceso al recinto.

UN MÚSICO QUE CONECTA TRADICIÓN Y VANGUARDIA

Nacido en Zaragoza en 1997, Jorge Casasnovas se ha convertido en una de las voces más singulares de la nueva escena musical aragonesa. Su formación incluye estudios en instituciones de prestigio como el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y el Berklee College of Music de Boston, dos referentes internacionales en la enseñanza musical.

Su trayectoria artística destaca por la búsqueda constante de nuevos lenguajes sonoros y por la reinterpretación de las tradiciones musicales desde una mirada contemporánea. En 2021 publicó su primer trabajo discográfico, Agua Menudita, editado por Holy Hoof Records, un proyecto en el que revisita la música tradicional aragonesa incorporando elementos actuales y nuevas texturas sonoras.

A lo largo de los últimos años también ha desarrollado composiciones para espectáculos de danza contemporánea y proyectos audiovisuales, además de colaborar con artistas procedentes de géneros tan diversos como el jazz, el flamenco contemporáneo, el folclore o la música electrónica.

Actualmente, Casasnovas construye una propuesta musical muy personal en la que confluyen influencias neoclásicas, minimalistas y flamencas, sin perder el vínculo con las raíces musicales de Aragón.

CULTURA EN ESPACIOS PATRIMONIALES

El programa 'Aragón, tierra de cultura' nació con el propósito de poner en valor el patrimonio cultural aragonés a través de actividades artísticas desarrolladas en espacios de especial relevancia histórica. La iniciativa permite descubrir monumentos y enclaves turísticos desde una perspectiva diferente, vinculando la riqueza patrimonial con la creación contemporánea.

La Cartuja de Aula Dei representa uno de los mejores ejemplos de esta filosofía. Considerada uno de los conjuntos monásticos más destacados de Aragón, alberga además las célebres pinturas murales realizadas por Francisco de Goya, convirtiéndose en un atractivo cultural de primer nivel.

Para facilitar la asistencia al concierto y preservar el entorno, la organización ha habilitado un servicio gratuito de autobús desde Zaragoza. Los asistentes inscritos podrán utilizar este transporte, que partirá a las 17.15 horas desde el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, ubicado en el paseo María Agustín.

La organización recuerda que no estará permitido acceder al recinto con vehículo particular, por lo que recomienda formalizar previamente la inscripción tanto para asistir al concierto como para utilizar el servicio de transporte.

Con esta nueva cita, el ciclo 'Aragón, tierra de cultura' continúa apostando por la difusión del talento artístico aragonés y por la dinamización de espacios patrimoniales únicos, acercando propuestas culturales de calidad a la ciudadanía en entornos cargados de historia y simbolismo.