Jorge Pueyo anuncia el rechazo de CHA al sistema de financiación si no recoge la singularidad de Aragón

El candidato de CHA a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo. - CHA.

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de CHA al Congreso y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha anunciado este viernes el rechazo de este partido al sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España si no recoge la singularidad de Aragón.

Pueyo ha comparecido en la sede del partido en Zaragoza ante los medios de comunicación después de escuchar la intervención de la vicepresidenta del Ejecutivo central, María Jesús Montero, sobre la reforma de la financiación autonómica acordada con ERC.

"La posición de CHA siempre ha sido clara. Nos mantenemos en lo que llevamos diciendo 2 años. Somos los únicos que decimos lo mismo en Aragón y en Madrid, porque nos debemos sólo a Aragón. Por eso en Chunta Aragonesista votaremos en contra de cualquier propuesta de financiación singular para Cataluña si no contemplan las singularidades financieras de Aragón, que por derecho tenemos reconocidas en nuestro Estatuto".

"Esto es una línea roja que marca el límite a cualquier apoyo parlamentario. No aceptaremos un modelo que excluya a Aragón porque destruiría nuestra sanidad, nuestra educación y todos los servicios públicos y, dado que este nos excluye, votaremos en contra".

"Desde Aragón no pedimos privilegios, solo pedimos lo que está recogido en nuestro Estatuto, que es una ley orgánica aprobada en su día por el Congreso. Y son esencialmente dos cosas: el acuerdo bilateral económico-financiero que recoge el artículo 108 de nuestro Estatuto, un convenio que los sucesivos gobiernos de PP y PSOE llevan 30 años ignorando; y la Agencia Tributaria aragonesa, recogida también en el artículo 106.4 de nuestro Estatuto, que permitiría canalizar en Aragón un acuerdo similar al que se está pactando con Catalunya".

"Todo ello sin renunciar a la hacienda foral que el Tribunal Constitucional nos anuló cuando tumbó la Ley de actualización de Derechos Históricos de Aragón. Son dos artículos que PP y PSOE llevan 30 años incumpliendo y cuyo cumplimiento no está siendo exigido tampoco por Azcón, su irresponsabilidad en la negociación nos puede costar caro y tener aún más listas de espera en sanidad, profesionales peor pagados o colegios sin calefacción", ha declarado Pueyo.

"Que Azcón se niegue a defender la bilateralidad que recoge nuestro Estatuto es incumplir con su mandato presidencial. Necesitamos un presidente que ejerza de presidente de Aragón y se crea aquel lema de 'Aragón por encima de todo' que usó el PP de Azcón hace dos años".

"Señor Azcón, convoque la Comisión Bilateral y exija el cumplimiento del Estatuto, no hacerlo por seguir órdenes de Feijóo es traicionar a los aragoneses y no ejercer de presidente de Aragón sino de títere del PP. Porque los únicos que hemos puesto Aragón por encima de todo hemos sido y siempre seremos nosotros, Chunta Aragonesista y en las urnas de este 8F se notará para quienes traicionan continuamente a su tierra".

A continuación, el candidato de CHA ha cuestionado el principio de ordinalidad: "Que no es de justicia. Es una condena impuesta por Madrid en la que los pobres nunca podremos dejar de ser pobres. Que aquellos que sufrimos que se construyesen pocos polos de industrialización durante la dictadura y vimos como nuestra tierra se vació nunca podremos construir un Aragón digno".

"Como en la Fórmula 1, cuando sacan el Safety car, los coches ya no pueden adelantar a los coches, pues aquí se pretende lo mismo. Y no entendemos cómo algunos partidos de izquierdas pueden apoyar cambiar el principio de solidaridad por el de ordinalidad, es decir, que los que más tienen no aporten más".

"Además, sobre el principio de ordinalidad, hay que recordar que Aragón ha venido defendiendo una postura contraria, pactada por unanimidad en el dictamen de las Cortes de Aragón de 2018, en el que consideramos que la solidaridad debe estar por encima de la ordinalidad".

Finalmente, Jorge Pueyo ha concluido: "Que Pedro Sánchez, en un mes en el que debería estar haciendo propuestas para Aragón, se dedique a hacer propuestas para Catalunya es buena muestra de lo poco que le importa Aragón y los votantes del PSOE de Aragón. Luego vendrá un día al mitin y podrá decir lo que quiera, pero es normal que los aragoneses y aragonesas estén decepcionados. Pero, miren, Chunta Aragonesista siempre ha defendido a Aragón con claridad, no vamos a permitir que Aragón sea menos que nadie".