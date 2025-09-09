Jorge Pueyo (CHA) exige al PSOE avances en Aragón, vivienda social y medidas anticorrupción

Aplaude las medidas contra Israel, pero cree que son "insuficientes" y "llegan tarde"

ZARAGOZA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha comparecido ante los medios de comunicación para emplazar al PSOE a cumplir con sus compromisos, entre los que "es clave" dar una respuesta a la corrupción, la agenda social --en especial la vivienda-- y la agenda aragonesa "para que la legislatura le valga la pena a la gente".

Pueyo ha comenzado mostrando el apoyo de los aragonesistas a la Global Sumud Flotilla, que salió del puerto de Barcelona para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, tras el ataque sufrido la pasada noche en Túnez.

"Nada silenciará las voces por la paz. Nada impedirá que nuestra flotilla rompa el bloqueo ilegal de los genocidas en Gaza", ha remarcado el representante de CHA, quien ha celebrado, asimismo, las medidas tomadas por el Gobierno frente al "genocidio sionista al Pueblo Palestino", si bien las ha considerado "insuficientes" y ha asegurado que "llegan tarde" y que, si se han tomado, ha sido sobre todo por "la presión y la solidaridad de todos aquellos que se han manifestado en universidades, en la calle y durante la Vuelta Ciclista".

En todo caso, ha aseverado que "siguen siendo necesarias más medidas", entre ellas la ruptura de todas las relaciones diplomáticas con "el Estado genocida de Israel" para presionar en aras de mantener la paz.

"RESETEO DE LA LEGISLATURA

En cuanto al nuevo curso político, Pueyo ha recordado al Ejecutivo que sigue teniendo la obligación de cumplir con las expectativas generadas en la reunión de seguimiento celebrada el pasado 2 de julio, cuando pidieron "un reseteo de la legislatura" y la puesta en marcha "inmediata" de medidas contra la corrupción. "No pueden quedarse los compromisos en un cajón durante meses. Aprovechemos este semestre, sin más excusas", ha urgido.

Del mismo modo, ha exigido un impulso a la agenda social y, en especial, medidas para defender el derecho al acceso a la vivienda. "Si esta legislatura no es capaz de solucionar el tema de la vivienda, pese a las trabas de los gobiernos autonómicos, será un fracaso, aunque sean los autonómicos quienes más competencias tienen", ha advertido, insistiendo en que "sólo con una ambiciosa agenda social podremos derrotar a la ultraderecha".

El diputado de CHA ha incidido también en la agenda territorial, afirmando que en Aragón están "decepcionados" porque "estos dos años no han servido de nada" y se han "cansado".

No obstante, ha reconocido que la legislatura sí que ha servido para poner sobre la mesa iniciativas sobre los servicios ferroviarios, como la necesidad de extender las cercanías entre Zaragoza y Huesca, de "no olvidar las autovías inacabadas", de acabar con el despliegue desordenado de renovables "sin contar con el territorio" o la necesidad de contar con una financiación singular, como recoge el Estatuto de Autonomía.

"No vamos a asistir impasibles mientras no se cumplen los acuerdos parlamentarios. Este semestre será decisivo para que el balance de la legislatura para Aragón sea positivo o negativo. Depende del PSOE", ha avisado Pueyo.

El diputado de CHA ha concluido diciendo que están "decepcionados con el devenir de la legislatura" y "no demasiado esperanzados ante la expectativa de que pueda haber Presupuestos Generales del Estado para 2026".

"Estaremos alerta ante la actitud de los ministerios del PSOE. En este sentido, trasladamos al PSOE la responsabilidad de cómo transcurra este semestre en el Congreso", ha finalizado.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

Posteriormente, en el turno de preguntas, ha respondido sobre la propuesta de condonación parcial de la deuda autonómica por una ley estatal y ha avanzado que enmendará el proyecto de ley para garantizar que las Comunidades Autónomas que cuentan con mecanismos bilaterales en sus estatutos puedan emplearlos para demandar compensaciones, como es el caso de Aragón.

"El problema de este Proyecto de Ley, más allá de que sea calculado para Catalunya y después para los demás en cascada con una hipercorrección para Andalucía que es claramente electoralista para la ministra Montero, es que se reparte la condonación de la deuda autonómica basándose en la actual población ajustada, que está obsoleta y que está pendiente de recalcular en el futuro sistema de financiación, lo que perjudica claramente a Aragón, pues se ignoran criterios como la despoblación, dispersión y la orografía entre otros", ha criticado.

Además, ha recordado que los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón han concluido que el sobreendeudamiento se debe a la infradotación derivada del vigente sistema de financiación, por el que las autonomías no han recibido financiación suficiente para prestar los servicios públicos del estado del bienestar. Ha cifrado esa infrafinanciación en 560 millones en 2022.

Por ello, con el respaldo de Sumar, propondrá que las Comunidades con mecanismos bilaterales como Aragón se sienten con el Estado "para conseguir los cientos de millones que les corresponden".

En consecuencia, CHA ha pedido a la ministra María Jesús Montero una reunión para trasladar las reivindicaciones de Aragón, así como las dudas ante este proyecto de condonación de deuda.