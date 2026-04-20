Jorge Pueyo (CHA): "Nos toca un papel de oposición muy fuerte que no va a ser sencillo para Azcón" esta legislatura

ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press: "Nos toca un papel de oposición muy fuerte que no va a ser sencillo para Azcón", en una legislatura para la que considera que el pacto con Vox "seguramente vulnere derechos humanos y la legislación vigente" y frente a la que CHA "tiene la suerte de haber hecho un buen trabajo y de poder marcar la agenda política aragonesa", ha enfatizado.

Pueyo seguirá reivindicando el Cercanías y la segunda línea del tranvía, también denunciará que "el Plan Pirineos es una basura" para favorecer los "pelotazos urbanísticos", avisando: "Aunque nos llamen 'los de las hogueras, los quesos y las mermeladas, seguiremos reivindicando esto", más cuando "en materia de extractivismo, el PSOE tiene poco que decir". Pueyo apuesta por la política de "mano tendida" con IU-Sumar y Teruel Existe.

En una entrevista concedida a Europa Press, el líder de CHA ha expuesto que "el PP está en un estado de crisis, se ha precipitado todo después de las elecciones autonómicas, en las que Jorge Azcón ha perdido dos diputados" y ahora está "muy volcado con ser ministro", aunque "ha perdido muchas papeletas" para suceder a Alberto Núñez Feijóo frente a otros candidatos como Moreno Bonilla o Díaz Ayuso.

Se ha mostrado convencido de que "seguramente" el pacto del PP con Vox "vulnere" los derechos humanos y la legislación vigente, en alusión a la prioridad nacional, "una barbaridad absoluta", criticando también la concertación del bachillerato estando el Gobierno en funciones. Ha exigido de nuevo la celebración de un Pleno parlamentario sobre esta cuestión.

Pueyo es presidente de CHA desde el pasado sábado, 18 de abril, cuando le eligió la Asambleya extraordinaria, reunida en Alcañiz, tras fallecer el anterior presidente, Joaquín Palacín, el 5 de marzo.

El también portavoz parlamentario de los aragonesistas asume el cargo orgánico "con responsabilidad y respeto". Ha señalado que Palacín "no solo fue un excelente presidente, sino también un excelente compañero, siempre anteponiendo los intereses del partido, siempre sacrificándose por el partido y entendiendo que las demás opiniones son tan válidas como las de uno y que el presidente solo es un militante más; lo afronto así".

Ha alertado de "la bunkerización y el cesarismo", que ha visto en partidos de derechas, también en formaciones de izquierdas, y aspira "a todo lo contrario, a que se empodere la militancia, que se empoderen los órganos del partido, como el Comité Nacional, que acabamos de nombrar, y al futuro Consello Nacional, que será la dirección: Tenemos cuadros formadísimos y muchos de ellos son jóvenes que tienen ganas y necesidad de trabajar".

Contará con la experiencia acumulada por CHA en sus 40 años de trayectoria, siendo claro al respecto: "No venimos a romper nada ni a empezar de cero, sino todo lo contrario".

"Estamos en ese punto de virtud donde no se acaba de romper con lo anterior ni se acaba de crear algo nuevo, sino que se fluye hacia un nuevo escenario, sobre todo a nivel comunicativo, de forma", porque "a nivel de fondo las ideas son las mismas, simplemente aplicadas a 2026 y 2027".

Pueyo, que acumula los cargos de presidente orgánico y portavoz parlamentario, quiere "delegar muchas funciones de la presidencia" en el Comité Nacional, el Consello y la militancia, también en la secretaria general, Verónica Villagrasa, "una compañera maravillosa", de quien ha destacado que entiende Aragón "con las gafas moradas del feminismo, con las gafas de entender bien la defensa del territorio y el mayor drama que viven los aragoneses a día de hoy, la vivienda".

FORTALECIMIENTO

CHA sale "fortalecida" de la Asambleya del 18 de abril, primero porque era la primera vez que se realizaba en Alcañiz, indicando que es necesario vertebrar el territorio y "hacer un esfuerzo extra en Teruel, donde nos estamos enfocando también para la próxima legislatura".

Además, "salimos muy unidos" porque al haber "dos versiones" hay "un partido que debate, que está vivo, con opiniones contrapuestas", ha continuado Pueyo, advirtiendo de que "el que se rodee de aplaudidores tiene las horas contadas" porque "lo único que provocan es que mientras te estás cayendo por un precipicio la gente aplaude y no creo que sea el futuro del partido". La secretaria general anterior y portavoz parlamentaria adjunta, Isabel Lasobras, retiró su candidatura, siendo elegido Pueyo.

Ahora "vamos a trabajar por integrar todas las sensibilidades, como hemos hecho siempre", ha manifestado Pueyo, para quien "el estilo de CHA, al final, es que la única forma que tenemos de ser la voz de Aragón es recoger todas sus voces".

"Si nos dejamos una parte de esa gente que lucha por un Aragón mejor, la voz que traslademos a Madrid, a Europa y a las Cortes no va a ser la voz de Aragón; eso lo tenemos claro desde hace 40 años en Chunta Aragonesista y es parte de nuestro ADN".

ELECCIONES MUNICIPALES

"CHA tiene que volver con más fuerza que nunca a muchos municipios" en las elecciones locales de 2027, especialmente a los Ayuntamientos de las tres capitales provinciales, Zaragoza, Huesca y Teruel.

"Tenemos que entrar fuerte uno solo en esos tres Ayuntamientos, sino en los 731, y tenemos una oportunidad buenísima, que han sido estas elecciones autonómicas", ha continuado Pueyo, quien ha apuntado que CHA es tercera fuerza en varios municipios de Sobrarbe, y en Tarazona (Zaragoza), por ejemplo, ha pasado del 1,9% de los votos al 9,1%, "un cambio sustancial". Se confeccionarán muchas más listas electorales y se hará "un esfuerzo extra" en las capitales de provincia, donde se potenciarán los perfiles y "en algún caso" se llegará a "algún tipo de acuerdos".

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

A su juicio, el PSOE "pierde en muchas ocasiones los debates parlamentarios por cómo actúa desde el Gobierno central, ya sea en materia de vivienda o de infraestructuras o en materia de competencias para territorios vecinos; ahí el PSOE de Pedro Sánchez patina porque le deja el discurso muy fácil al PP".

"Cuando yo he sido diputado del Congreso hemos estado allí siempre reivindicando Aragón por encima de todo y esa misma agenda política que hemos conseguido centrar en el Estado es la que ha marcado la hoja de ruta en Aragón, y es ahí donde no nos pueden decir nada, sino todo lo contrario".

"Hemos visto cómo el PP de Madrid nos apoyaba en muchas ocasiones, el PP de Aragón en Madrid nos apoyaba y el Partido Socialista se quedaba solo", de forma que "la autoridad que puede tener Pilar Alegría es mucho más reducida y más siendo portavoz de un Gobierno que le van a seguir machacando continuamente".

En cuanto a la política nacional, ha dicho que Pedro Sánchez está "fortalecido" a nivel internacional, pero en política interior "hay mucha cobardía del PSOE" en temas como la vivienda, las infraestructuras y otros asuntos "y el PSOE tiene que ser consciente de que o hay unos presupuestos expansivos que permitan tomar una serie de medidas que no se están haciendo y sin presupuestos es imposible hacer, o puedes encontrarte en el futuro con un Congreso de los Diputados en el que haya una mayoría no absoluta de PP y Vox, sino capaz de cambiar la Constitución, y eso sería un drama".

Respecto a la unidad de la izquierda más allá del PSOE, Pueyo ha estimado que hay "dos opciones", una "la de un paso al frente" con Más Madrid, Sumar, IU y los Comuns, "los cuatro partidos que forman parte del Gobierno" y otra con las propuestas de Gabriel Rufián y Emilio Delgado e Irene Montero.

"Todavía no sabemos en qué consisten estas propuestas, oímos ciertas cosas que nos pueden sonar mejor o peor", ha continuado el presidente de Chunta, para quien es "muy interesante" la propuesta de Delgado y Rufián para "intentar permear en capas sociales a las que no estamos llegando, una clase trabajadora desencantada con la izquierda", también "entender la plurinacionalidad mejor".