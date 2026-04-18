Jorge Pueyo, elegido presidente de CHA en la Asambleya NazionalExtraordinaria celebrada en Alcañiz (Teruel)

El nuevo presidente de CHA, Jorge Pueyo, junto a Verónica Villagrasa, nueva secretaria general de la organización. - CHA

ALCAÑIZ (TERUEL), 18 (EUROPA PRESS)

La Asambleya Nazional Extraordinaria de Chunta Aragonesista (CHA) ha elegido a Jorge Pueyo como nuevo presidente de la formación con un apoyo del 63% de las personas delegadas en la reunión del órgano de decisión celebrada este sábado en Alcañiz (Teruel).

Finalmente, la candidatura encabezada por Pueyo ha sido la única que ha concurrido a la Presidencia de CHA tras retirarse de la carrera Isabel Lasobras. Verónica Villagrasa será la nueva secretaria general de la organización, en una jornada marcada por la amplia participación y el debate político.

Los asistentes han guardado un emotivo minuto de silencio en recuerdo de Joaquín Palacín, anterior presidente de CHA, cuyo reciente fallecimiento ha motivado la convocatoria de esta Asamblea Nacional Extraordinaria. La militancia ha rendido así homenaje a su trayectoria política y a su compromiso con el aragonesismo de izquierdas.

Recoger ese testigo dejado por Palacín "significa una presión enorme", ha reconocido Jorge Pueyo, que ha ensalzado el "trabajo continuo" y el "compromiso" de su predecesor por "poner por delante los consensos y el trabajo en común, incluso frente a lo que él mismo opinara".

Un reto que al "mucho trabajo" que comporta, se añade la forma "muy elegante y muy profunda" de hacer política que, ha valorado, "nos ha garantizado llegar a este resultado".

En esa línea, Pueyo ha mostrado su respeto por la decisión de Isable Lasobras de retirar su candidatura y ha asegurado que con su equipo trabajará para que todo el mundo se sienta parte del proyecto. Algo que considera caracteriza y es "la marca" de CHA, "que también somos capaces de tener estos debates y lavar siempre los trapos en casa. No somos de exponerlos exteriormente. Esa unidad es la que nos garantiza seguir creciendo".

Lo siguiente ha de ser el nombramiento del Comité Nacional, el máximo órgano entre asambleas. El nuevo presidente asume el cargo "desde la responsabilidad que supone ser el nuevo presidente de CHA" y ha agradecido todo el apoyo y la confianza recibidos.

Pueyo ha subrayado la necesidad de reforzar el proyecto aragonesista y de izquierdas en el actual contexto político. El nuevo presidente ha anunciado, además que, desde el próximo lunes, va a comenzar a trabajar con el objetivo de construir "la alternativa aragonesista de izquierdas" de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027.

En ese sentido, el líder de CHA ha remarcado que la formación inicia una nueva etapa centrada en fortalecer la organización, ampliar su base social y ofrecer propuestas útiles para Aragón y sus municipios.

A preguntas de los medios de comunicación, Pueyo ha calificado de "terribles" los pactos entre PP y Vox en Extremadura y ha advertido de que "vemos al PP pactando con quienes atacan los derechos humanos y la esencia misma de la democracia".

Pueyo ve "lamentable" que mientras se ha estado cociendo ese pacto, Aragón ha perdido oportunidades políticas y ejecución presupuestaria porque en Madrid no se ha tenido en cuenta a los aragoneses.

Un acuerdo que, sospecha, será "un corta y pega" del de Extremadura: "Azcón está insultando a los aragoneses y yo creo que es el principio, ya lo fueron las elecciones, de su caída".

"No queda otra que hacer frente a esto y desde Chunta Aragonesista, desde las Cortes y desde la calle vamos a seguir haciendo frente más que nunca a este gobierno de extrema derecha", ha concluido.