La jornada final de REDOL, proyecto de transformación de residuos urbanos, se celebrará el 3 de noviembre

El proyecto quiere demostrar, en condiciones reales, que determinados residuos urbanos pueden dejar de considerarse un desecho y convertirse en materiales aprovechables por la industria. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Zaragoza acogerá el próximo martes, día 3 de noviembre, el encuentro técnico 'Aragón Circular: innovación, industria y colaboración para un futuro sostenible', una jornada que pondrá el broche final al desarrollo del proyecto europeo REDOL, coordinado por CIRCE en nuestra ciudad y centrado en demostrar cómo los residuos urbanos pueden transformarse en materias primas y nuevos recursos de valor para la industria.

La cita tendrá lugar en el Espacio Ibercaja Xplora, en la plaza Paraíso, 2, entre las 9.30 y las 13.00 horas, y reunirá a representantes de la Administración pública, universidades, centros tecnológicos, gestores de residuos y empresas industriales. El objetivo es compartir los avances alcanzados durante los cuatro años de trabajo de REDOL, analizar los retos de la economía circular en Aragón y explorar soluciones que puedan trasladarse al tejido empresarial.

El Ayuntamiento de Zaragoza participa en el proyecto como socio desde su inicio y tendrá un papel destacado en el encuentro. Francisco Bergua, jefe de la Oficina de Infraestructura Verde, Limpieza Pública y Economía Circular, abrirá la serie de intervenciones con una charla dedicada a la economía circular y la gestión de residuos en Zaragoza. La jornada concluirá con el cierre institucional a cargo de Tatiana Gaudes, consejera de Medio Ambiente y Movilidad.

CUATRO AÑOS DE INNOVACIÓN PARA RECICLAR MATERIALES

REDOL --acrónimo de Aragon's REgional hub for circularity: Demonstration Of Local industrial-urban symbiosis initiatives-- es un proyecto de innovación financiado por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea y coordinado por CIRCE Centro Tecnológico. Iniciado en diciembre de 2022 y con finalización prevista en este mes noviembre, cuenta con un presupuesto total superior a los 17 millones de euros y un consorcio de más de 30 socios, entre empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones públicas.

Zaragoza ha sido el principal entorno demostrador de esta iniciativa, que ha trabajado sobre cinco cadenas de valor estratégicas: envases, plásticos, residuos de construcción y demolición, textiles y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El proyecto ha buscado demostrar, en condiciones reales, que determinados residuos urbanos pueden dejar de considerarse un desecho y convertirse en materiales aprovechables por la industria.

Para avanzar en este objetivo, REDOL ha desarrollado y validado tecnologías avanzadas de clasificación de residuos basadas en inteligencia artificial, visión hiperespectral y robótica, así como nuevos procesos de reciclaje para materiales complejos, entre ellos plásticos, textiles y residuos electrónicos. También ha trabajado en la fabricación de nuevos productos circulares a partir de materiales recuperados y en herramientas digitales destinadas a optimizar la gestión de los recursos y la colaboración entre los distintos agentes implicados.

Junto a la dimensión tecnológica, la iniciativa ha impulsado nuevas formas de cooperación entre administraciones, gestores de residuos, centros de conocimiento e industria. Entre sus contribuciones figura el impulso a las bases de CIRCLEAR, el Clúster de Economía Circular de Aragón. Además, su modelo se está trasladando a otras ciudades europeas, como Prato, en Italia; Ámsterdam, en Países Bajos, y Bornholm, en Dinamarca.

CONTRIBUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Durante cuatro años, Zaragoza ha sido el laboratorio real de un proyecto europeo que ha demostrado cómo los residuos urbanos pueden transformarse en recursos de valor para la industria aragonesa. REDOL ha puesto de manifiesto que la transición hacia una economía circular requiere la colaboración entre las administraciones públicas, los centros de investigación y el tejido industrial, una cooperación que permite desarrollar soluciones innovadoras y aplicables a entornos reales.

Los resultados obtenidos ofrecen una base para extender estas soluciones a otras empresas y regiones europeas, multiplicando las oportunidades de aprovechamiento de materiales y avanzando hacia modelos productivos más sostenibles.

La participación municipal ha abarcado diferentes ámbitos del proyecto. El Ayuntamiento ha colaborado en la identificación de agentes y cadenas de reciclaje de la ciudad, en la definición de soluciones para mejorar la separación de residuos --como las papeleras inteligentes-- y en el suministro de datos sobre la recogida de residuos destinados a la plataforma digital de REDOL.

Asimismo, ha contribuido a definir la estrategia de circularidad para Zaragoza, reforzando la colaboración entre la Administración local, los agentes especializados en gestión de residuos y el ámbito de la investigación y la innovación. Esta cooperación constituye uno de los ejes del proyecto: facilitar que los avances tecnológicos y organizativos se traduzcan en soluciones aplicables a la actividad industrial y transferibles a otros territorios.

La jornada del 3 de noviembre servirá para poner en común estas experiencias y abordar las posibilidades de extender la economía circular en Aragón, con especial atención a la recuperación de materiales, la innovación y la simbiosis industrial, entendida como la colaboración entre actividades para aprovechar recursos y materiales.

PROGRAMA CENTRADO EN LOS RETOS Y LAS SOLUCIONES

El encuentro comenzará a las 9.30 horas con el registro de participantes y, tras la bienvenida de Andrés Llombart, consejero delegado de CIRCE, se sucederán varias conversaciones técnicas entre especialistas de instituciones, empresas y centros de investigación.

Las sesiones abordarán la gestión de residuos en Zaragoza, el papel de la investigación en las políticas de economía circular, el futuro del reciclaje de papel y cartón y la recuperación de materiales como elemento clave para avanzar hacia modelos productivos más sostenibles. También se analizarán las oportunidades para Aragón y las soluciones que pueden transferirse a la industria mediante la economía circular y la simbiosis industrial.

Entre los participantes figuran representantes de la Universidad de Zaragoza, AITIIP, SAICA Natur, ACCIONA, URBASER, CEMEX, CIRCLEAR e ICLEI, además de CIRCE y el Ayuntamiento de Zaragoza. El formato previsto combina intervenciones de dos ponentes en conversaciones de aproximadamente 15 minutos, con el propósito de ofrecer una visión complementaria desde la investigación, la gestión pública y la actividad empresarial.

A las 12.00 horas tendrá lugar el cierre institucional, a cargo de Tatiana Gaudes, consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. A continuación, los asistentes podrán participar en un espacio de encuentro y networking.

La participación en la jornada es gratuita, previa inscripción a través de la web del proyecto: www.redolproject.eu/evento-final-redol/. El encuentro constituye una oportunidad para conocer los resultados de REDOL y debatir cómo aprovechar la innovación, la colaboración y la recuperación de materiales para avanzar hacia una economía más circular.