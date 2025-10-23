La jornada 'Job talent' busca ser inspiradora para jóvenes de 16 a 30 años de Zaragoza en la búsqueda del primer empleo

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Job talent', que se celebra este jueves en el Espacio Joven de La Azucarera, busca ser una jornada inspiradora para favorecer a los jóvenes la búsqueda de su primer empleo. En su inauguración han asistido más de 130 estudiantes de varios colegios e institutos de Zaragoza para conocer los recursos municipales y disponer de información que les sea útil para saber encaminarse en el mercado laboral.

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha inaugurado esta jornada cuya finalidad es que ofrecer a este segmento de la población, de entre 16 y 30 años, una orientación para que "puedan encontrarse en esas habilidades o en esos talentos que pueden tener y que igual no conocen e incluso para, aparte de formarse en esas habilidades y en esos talentos, poder encontrar ese primer empleo".

A través de la colaboración con las administraciones públicas, en concreto Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón, organizaciones empresariales y el Clúster Tecnológico de Aragón, esta jornada pretende brindar información a los jóvenes para que puedan elegir cómo hacer su futuro, cómo buscar ese empleo que les posibilite lo mejor de ellos mismos.

"En muchas ocasiones, por ser jóvenes y por estar en ese momento vital, no tienen muy claro qué es lo que quieren y hasta dónde quieren dirigirse", ha comentado Ruth Bravo.

En declaraciones a los medios de comunicación, la concejal de Juventud ha incidido en que esta jornada "pretende ser inspiradora, que conozcan esos hábitos, que conozcan esas habilidades, que conozcan esos intereses que, igual están un poco dormidos, y que los puedan llevar adelante".

Al respecto, ha recordado que el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza genera y planifica actividades para que los jóvenes vivan ese trayecto, desde la edad adolescente hasta la adulta, "de una manera muy potente, que sea inspiradora y que les posibilite determinados tips, al margen de la formación, para llegar en las mejores condiciones a la vida adulta".

Bravo ha explicado que esta jornada está abierta a jóvenes entre 16 y 30 años y el perfil que acude es "muy variado y muy variable" y la información que tienen es "sesgada dependiendo de la edad que tienen".

Además de los 130 jóvenes que han asistido a la inauguración y la afluencia a lo largo del día es constante y hay más de 50 inscritos en los talleres que se han programado para la tarde.

Estas sesiones giran en torno a cómo hacer un currículum, una entrevista presencial y online o cómo buscar esos intereses o esas habilidades para buscar la oportunidad de empleo.

Cuando concluya la jornada se realizará una valoración, como es habitual, ha señalado Bravo, porque lo que se pretende desde el Servicio Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza es que "cada una de las actividades que se van generando y planeando, valorarlas con los jóvenes y con la implicación y la participación que tienen y seguir planificando en ese sentido".

Así que posteriormente se verá cuál ha sido la oportunidad de esta jornada, que, en principio, y a tenor de la asistencia "ha sido ya muy numerosa". "Creo que podemos estar muy contentos de que las cosas en este cambio de modelo de servicio de juventud están funcionando y los jóvenes están participando de lo que se está planificando", ha concluido.

TALLERES

El primero de los cuatro talleres lleva el título 'Construye tu futuro: el currículum para tu primer empleo', en el que los usuarios aprenderán a destacar habilidades y logros, la importancia de la fotografía y técnicas para presentarse a las empresas. Con el título 'Tu entrevista, tu escena'.

El segundo taller mostrará habilidades para ganar confianza y herramientas básicas para las entrevistas presenciales, es decir se trabajará la comunicación verbal, la escucha activa o la postura corporal, y se realizarán simulaciones con entrevistas reales.

La modalidad online de entrevista se abordará en el siguiente taller, con técnicas para evitar errores y aprovechar la tecnología. Por último, el cuarto taller será el 'Lego Challenge: descubre tus superpoderes profesionales', donde los participantes podrán identificar sus competencias profesionales de una forma lúdica, utilizando la metodología 'Lego Serious play'. Cada taller dispone de un total de 15 plazas.

TRES AL AÑO

El 'Job talent' se celebra tres veces al año dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años y cada sesión anual tiene un enfoque diferente. Además de la jornada de mañana, que se centra en 'Recursos para jóvenes en desempleo', se organiza también 'Salir al extranjero y 'Formación y empleo en el tiempo libre'.

Esta cita cuenta con la participación de entidades públicas, entre las que se encuentra el INAEM, el IAF, Zaragoza Dinámica y Zaragoza Activa, además de entes privados, como Cepyme Aragón, YMCA, Acción Laboral, el Clúster de empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones de Aragón y la Fundación Rey Ardid.

Colaboran también entidades sociales, como la Fundación Secretariado Gitano, El Tranvía y la Fundación San Ezequiel Moreno.