Las Jornadas de la Bolsa de Bielsa reivindicarán la memoria de la 43 División con rutas históricas y homenajes

La Asociación Sobrarbense de la Bolsa de Bielsa rinde homenaje al monolito en las jornadas de 2025 - BENJAMÍN PÉREZ

BIELSA (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

La Asociación Bolsa de Bielsa celebrará del 12 al 14 de junio una nueva edición de sus jornadas memorialistas en el Sobrarbe, una cita ya consolidada que volverá a combinar rutas históricas, charlas, presentaciones literarias y homenajes para reivindicar la memoria de la 43ª División republicana, el exilio civil y la lucha antifranquista en el Pirineo aragonés.

La programación, que alcanza ya su decimonovena edición, volverá a reunir en Bielsa a descendientes de combatientes, investigadores, asociaciones memorialistas y personas interesadas en conocer sobre el terreno algunos de los episodios más significativos de la Guerra Civil y la resistencia guerrillera en el Alto Aragón.

El presidente de la Asociación Bolsa de Bielsa, Benjamín Pérez, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que las jornadas mantienen dos actos "fijos" que se repiten cada año por su enorme valor simbólico: la subida al Puerto Viejo de Bielsa, por donde cruzó el exilio civil en 1938, y el homenaje anual junto al monolito de Bielsa dedicado a quienes "lo perdieron todo por defender la libertad".

"Por el Puerto Viejo pasó primero el exilio civil entre el 7 y el 14 de abril del 38 y luego la retirada de la 43 División", ha recordado Pérez. "Son actos que representan perfectamente el espíritu de estas jornadas y que queremos seguir manteniendo".

El programa arrancará el viernes 12 de junio con una ruta circular por la Peña Montañesa, organizada junto a especialistas del Centro de Espeleología del Sobrarbe, que llevará a los participantes hasta una de las cuevas-refugio utilizadas por el maquis en esta zona montañosa del Sobrarbe.

La excursión, de dificultad media y unos tres kilómetros de recorrido, partirá del aparcamiento de Peña Montañesa y permitirá conocer algunos de los espacios utilizados por la guerrilla antifranquista en uno de los territorios más abruptos y estratégicos del Pirineo aragonés.

Tras la ruta y un pícnic en la ermita del Pilar, las jornadas continuarán en el Casino de Lafortunada con una charla de Miguel Gil sobre el hallazgo de la denominada "cueva-imprenta" del maquis en la Peña Montañesa, uno de los descubrimientos más singulares relacionados con la resistencia guerrillera en Aragón.

LA CUEVA-IMPRENTA DEL MAQUIS

Benjamín Pérez ha explicado que durante décadas existió en la zona la leyenda de que el maquis había instalado una imprenta clandestina en las montañas del Sobrarbe, aunque nunca se había podido confirmar documentalmente.

"Siempre se había oído en la zona que el maquis asentado en la Peña Montañesa utilizaba cuevas como refugio y que tenían una imprenta", ha relatado. "Era algo que formaba parte del imaginario popular".

Sin embargo, un grupo de espeleólogos del Sobrarbe decidió investigar aquellas historias y terminó localizando la cueva tras varias expediciones de enorme complejidad técnica.

"Encontraron la famosa imprenta en una cueva de muy difícil acceso, a la que había que bajar haciendo rápel", ha explicado Pérez. "Imagínate los maquis entrando allí solo con cuerdas y sin material moderno".

En el interior aparecieron dos ciclostiladoras --una española y otra francesa-- además de tinta, boletines guerrilleros y diverso material utilizado para imprimir propaganda clandestina.

"Es un hallazgo muy importante porque permite entender cómo se organizaba la resistencia y cómo mantenían la comunicación y la propaganda en unas condiciones extremadamente difíciles", ha señalado el presidente de la asociación.

La programación continuará el sábado 13 de junio con una de las actividades más emblemáticas de estas jornadas: la subida al Puerto Viejo de Bielsa. La ruta partirá desde la boca española del túnel de Bielsa y recorrerá el histórico paso pirenaico utilizado por la población civil y por la 43ª División republicana durante la retirada hacia Francia.

"Ponemos en valor la defensa que hizo la 43ª División de la legitimidad republicana", ha afirmado Pérez. "Estamos hablando de una división completamente cercada, con muchos menos efectivos que el ejército franquista, que aun así organizó una evacuación civil de más de 6.000 personas a través de un puerto de montaña lleno de nieve".

LA MEMORIA DEL EXILIO Y LA RESISTENCIA

El presidente de la Asociación Bolsa de Bielsa ha defendido la importancia de recordar aquel episodio frente a interpretaciones históricas "interesadas" o revisionistas.

"Hay quien todavía dice que se obligó a la población a marcharse", ha lamentado. "Pero viendo los bombardeos que sufrieron Bielsa, Plan o San Juan de Plan, aquello habría sido una auténtica masacre si no se hubiese evacuado a la población civil".

Tras el recorrido por el Puerto Viejo, los participantes celebrarán un pícnic de hermandad en el área recreativa del Cornato, en Pineta, junto al antiguo hospital de campaña de la 43ª División.

Por la tarde, las jornadas se trasladarán hasta la localidad de Badaín, donde se realizará una ofrenda floral frente a la tumba de un guerrillero antifranquista enterrado en el cementerio civil de la localidad tras un enfrentamiento con la Guardia Civil.

"Queremos recordar también la presencia del maquis en el Sobrarbe y el papel que tuvo esta zona como espacio de resistencia", ha explicado Pérez.

Posteriormente, el salón del Ayuntamiento de Bielsa acogerá una charla organizada junto a la asociación Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya sobre las rutas del maquis en Cataluña y el trabajo de recuperación memorialista desarrollado en los últimos años.

Las jornadas concluirán el domingo 14 de junio con un marcado carácter divulgativo y cultural. La mañana comenzará con la presentación del libro 'Los ojos tras la montaña', del escritor Pablo Fantova, una obra de carácter etnográfico y familiar ambientada en la zona de la Peña Montañesa.

"Es una novela muy vinculada a la memoria de la zona y a cómo la guerra y luego el maquis marcaron la vida de las familias del Sobrarbe", ha señalado Pérez.

A continuación, el historiador Félix Tundidor ofrecerá una conferencia sobre la Agrupación Guerrillera del Alto Aragón, una de las organizaciones guerrilleras que más tiempo mantuvo su actividad en territorio aragonés tras la Guerra Civil. "Fue una agrupación muy importante y estuvo activa hasta mediados de los años cincuenta", ha explicado el presidente de la asociación.

CASI DOS DÉCADAS DE MEMORIA HISTÓRICA

El cierre de las jornadas tendrá lugar, como cada año, junto al monolito 'En memoria de los que todo lo perdieron por defender la libertad', en Bielsa, donde se celebrará una ofrenda floral, lectura de manifiestos y cantos de despedida antes de la comida de hermandad.

Benjamín Pérez ha destacado que, pese al paso del tiempo, las jornadas mantienen una importante implicación de descendientes de combatientes y exiliados vinculados a la 43 División.

"Muchos de nuestros socios son lo que nosotros llamamos 'sangre de la 43', descendientes directos de combatientes", ha explicado. "También tenemos una presencia importante de franceses porque muchas familias se quedaron allí tras el exilio".

"Aunque viniera poca gente, seguiríamos haciéndolo igual", ha afirmado Pérez. "Creemos que es importante mantener viva esta memoria y explicar lo que ocurrió".

Las jornadas volverán a celebrarse principalmente mediante desplazamientos en vehículos particulares y las personas interesadas deberán reservar previamente las cenas y la comida final a través de una plataforma online habilitada por la organización antes del 8 de junio.

Para la Asociación Bolsa de Bielsa, estas jornadas representan mucho más que una actividad cultural o histórica. "Son una forma de defender la memoria democrática, de recordar el sufrimiento de quienes tuvieron que marcharse y también de reivindicar los valores de libertad y solidaridad que representaron", ha concluido.