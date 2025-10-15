Las jornadas micológicas vuelven este otoño a San Martín de Moncayo (Zaragoza) a la espera de que la temporada repunte

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de San Martín de la Virgen del Moncayo celebra este otoño la vigésimo primera edición de sus jornadas micológicas, que incluyen conferencias, salidas al monte y talleres, mientras los amantes de las setas siguen esperando a que lleguen lluvias para que la temporada repunte.

El evento, que se ha presentado este miércoles en rueda de prensa en la Diputación de Zaragoza (DPZ) con el diputado provincial Eduardo Arilla y el presidente de la Asociación Micológica San Martín del Moncayo, Jesús Lamata, se prolongará durante tres fines de semana --24 al 26 de octubre, 31 de octubre al 2 de noviembre y 15 y 16 de noviembre--, con la esperanza de que broten los hongos conforme avance el otoño.

Las jornadas vuelven a estar organizadas por la Asociación Micológica, con la colaboración de la DPZ o la Comarca de Tarazona y el Moncayo.

Eduardo Arilla ha reivindicado esta iniciativa para "poner en valor el territorio" y el patrimonio monumental y natural de la zona, y ha subrayado que "el otoño es algo especial en la Sierra del Moncayo", con la aparición de las setas, que son la mejor muestra de "lo que tenemos y lo que somos".

PROGRAMACIÓN

Lamata ha sido el encargado de desgranar el programa, que empezará el viernes, 24 de octubre, a las 19.00 horas, con la inauguración de las jornadas. A continuación, tendrá lugar la presentación del 'Bosque encantado' y la conferencia 'Micogastronomía', antes de finalizar el día con una degustación de productos de la zona.

Las exposiciones 'Setas y bosques del Moncayo' y 'Setas liofilizadas' podrán visitarse durante los fines de semana, mientras que habrá salidas al monte a coger setas a primera hora de la mañana los días 25 de octubre, 1 de noviembre y 16 de noviembre, para las que es necesaria inscripción previa.

El primer sábado de las jornadas, los asistentes podrán disfrutar también de una yinkana micológica, de la clasificación de las especies recogidas, de una visita al 'Bosque encantado' --un sendero de 20 a 30 minutos desde el pueblo hasta el mirador de la Cruz--, de la presentación de un libro, de una cena y de un concierto a cargo del grupo La Fragua.

Los más pequeños también tendrán sus propias salidas micológicas los domingos 26 de octubre, 2 y 16 de noviembre, así como un taller de repostería con setas el día de Todos los Santos. En este sentido, el organizador ha insistido en que este producto tiene una "gran versatilidad" en la cocina, más allá de los tradicionales "revueltos", pero "hay que saber manipularlas".

El viernes, 31 de octubre, de 20.00 a 21.30 horas, se ha programado una masterclass de repostería micológica para la que es necesario inscribirse, mientras que el día siguiente incluirá también otra masterclass vitivinícola con catas de demostración y, el día 2, un mercadillo, un tapeo y un pasacalles musical de la mano de la Charanga Entrambasaguas.

Las jornadas concluirán el domingo, 16 de noviembre, además de con las salidas al monte, con un nuevo mercadillo, otro tapeo con los establecimientos locales y otro pasacalles musical, esta vez con Lambroten Brass Band.

Los interesados pueden reservar su plaza para las distintas actividades a través del correo 'info@centromicologico.es', del teléfono '601 570 380' --también vía 'WhatsApp'--, en la web de la asociación o en el propio Centro Micológico de San Martín de la Virgen del Moncayo.

Lamata ha destacado que los 12.000 euros que la asociación invierte en la organización de las jornadas revierten mucho en los alojamientos turísticos y en la restauración de la zona.

ENSEÑAR A CUIDAR EL MONTE Y RECOLECTAR LAS SETAS

Además, ha incidido en el carácter divulgativo del evento, en el que enseñan a los asistentes a "dejar el monte mejor que nos lo encontramos" --"el monte lo tenemos porque lo hemos conservado y hay que seguir conservándolo", ha dicho-- y a cómo recolectar las setas, porque "siempre hay ahogamientos en verano y algún fallecimiento por setas en el otoño".

Lamata ha recordado que está prohibido arrancar las setas --hay que cortarlas con un cuchillo--, guardarlas en bolsas de plástico --lo más seguro desde el punto de vista alimentario es una cesta-- y hay que extraerlas con cuidado, sin remover el sustrato del suelo.

A ello ha sumado que hay que conocer si la zona está regulada o no, si hay algún máximo de kilos por persona y día, zonas vedadas, así como tener precaución al coincidir con la época de caza mayor y ante la posibilidad de que haya algún jabalí herido que pueda atacar. Revisar la predicción meteorológica y llevar siempre mapa y brújula son otras de las recomendaciones de los expertos al salir a la montaña.

LA TEMPORADA EMPIEZA "MUY MAL"

En cuanto a la temporada alta micológica, en otoño, el organizador ha reconocido que está "muy mal", lo que se demuestra en que las setas están "muy caras" en los mercados, pero esperan que mejore de cara a noviembre. Esto se debe a que llovió mucho en primavera, pero el final del verano y el inicio del otoño está siendo muy seco y, donde llueve, lo está haciendo de forma torrencial.

De hecho, ha asegurado que, mientras el año pasado encontraba entre 50 y 60 ejemplares, esta semana ha conseguido cuatro y "mal desarrolladas", lo que eleva el riesgo de intoxicación y de encontrar el doble tóxico de cada especie, algo que puede provocar desde un "mal dolor de tripas" hasta la muerte.

En estas fechas, los bosques de la Sierra del Moncayo deberían empezar a estar llenos de rebollones o níscalos, boletus, macrolepiotas e incluso rebozuelos o trompetillas y algún champiñón en las praderas.