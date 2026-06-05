Joven de Tamarite de Litera (Huesca) ingresado grave tras inhalar un pesticida de elevada toxicidad

Ambulancia en la que ha sido trasladado el joven herido. - BOMBEROS DPH

El herido ha sido llevado al Hospital Arnau de Vilanova de Lérida en un operativo especial en el que han colaborado los Bomberos de la DPH

TAMARITE DE LITERA (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

Un joven vecino de Tamarite de Litera (Huesca) se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida tras haber inhalado fosfuro de aluminio, un pesticida de elevada toxicidad que exige medidas de precaución extremas durante su manipulación.

El aviso se ha recibido sobre las 12.45 horas de este viernes a través del teléfono de emergencias 112, en el que se daba cuenta de un joven de unos 20 años que había sufrido una intoxicación química grave en su lugar de trabajo en una asistencia para la que se ha requerido la colaboración de los bomberos en el Centro de Salud de Tamarite de Litera.

Tras recabar de inmediato el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Toxicología, con sede central en Madrid, los mandos del operativo han decidido activar los protocolos de riesgo químico.

Para garantizar la total seguridad tanto del paciente como del personal sanitario durante la evacuación, dos bomberos equipados con trajes estancos especiales y equipos de respiración autónoma (ERA) han viajado en el interior de la ambulancia junto al herido.

El convoy médico ha contado además con el apoyo y escolta de un vehículo de intervención química de los Bomberos de la DPH durante todo el trayecto desde Tamarite de Litera hasta el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, donde el joven ha quedado ingresado bajo cuidados médicos.