El joven zaragozano Álex Caro logra un bronce en el concurso europeo de habilidades profesionales EuroSkills

El zaragozano Álex Caro Tello, medalla de bronce en la categoría de refrigeración y aire acondicionado del concurso europeo de Habilidades profesionales para jóvenes menores 25 años, estudiantes o recién titulados de Formación Profesional EuroSkills- MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FP Y DEPORTES

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS)

El joven zaragozano Álex Caro Tello ha visto reconocida su pericia profesional con una medalla de bronce en la categoría de refrigeración y aire acondicionado en el concurso europeo de habilidades profesionales para jóvenes menores 25 años, estudiantes o recién titulados de Formación Profesional que ha concluido este sábado en Herning (Dinamarca) y del que la selección española se trae otras siete preseas en la categoría de excelencia.

Caro, alumno del IES Virgen del Pilar de Zaragoza, ha destacado por su desempeño sobresaliente en la instalación, ajuste y mantenimiento de sistemas de frío y aire acondicionado, así como en eficiencia energética y resolución de problemas, lo que lo ha situado entre los tres mejores competidores de Europa en esta exigente especialidad.

El joven aragonés ha representado a la Comunidad y a España en una de las disciplinas más técnicas de EuroSkills, enfrentándose a los mejores jóvenes profesionales del continente.

Este reconocimiento internacional pone en valor el nivel de la Formación Profesional española y el trabajo realizado por el profesorado y los tutores que lo han acompañado en su preparación.

El joven ya se había hecho con el campeonato nacional en 2024 y representó a España en Lyon el año pasado en las World Skills. En esta ocasión, Caro ha competido en diferentes pruebas relacionadas con montar y reparar equipos frigoríficos, donde ha demostrado sus habilidades para cortar y montar tuberías, soldar, resolver averías eléctricas.

UN EJEMPLO

El éxito de Álex Caro es un ejemplo para otros estudiantes que aspiran a una carrera técnica en refrigeración, climatización y sostenibilidad energética y una muestra del talento aragonés en una competición que promueve el uso de tecnologías de alta eficiencia energética, alineadas con los objetivos medioambientales europeos.

Esta medalla de bronce posiciona a Aragón y a España como referentes en la Formación Profesional y en el sector, favoreciendo el desarrollo de proyectos de cooperación y transferencia de conocimiento.

El galardón ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto, también, de su familia, de sus formadores en el IES Virgen del Pilar, de los expertos y tutores de AragónSkills y del apoyo institucional del Gobierno de Aragón y de SpainSkills.

Este reconocimiento impulsa la preparación de los futuros competidores para las próximas ediciones de EuroSkills y WorldSkills, reforzando el compromiso con la excelencia en la Formación Profesional.

CALIDAD Y EXCELENCIA ENTRE 600 COMPETIDORES EUROPEOS

La competición, que se celebra bienalmente en uno de los estados miembros de WorldSkills Europe, con el objetivo de promover la calidad y la excelencia en la formación profesional, ha reunido a 600 jóvenes de 33 países.

El certamen de este año, celebrado entre el 9 y el 13 de septiembre en la localidad danesa ha dispuesto 38 competiciones de habilidades para dar con los mejores profesionales de Europa en sus áreas de especialización.

España ha competido con 30 participantes en 25 modalidades, de las que cinco eran dobles --participaban dos jóvenes por cada una--.

Los representantes españoles son los actuales campeones de la cita española 'Spainskills' 2024, organizada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Ocho de los participantes españoles han obtenido medalla, siete de excelencia y la mencionada de bronce de Caro Tello. Los galardonados han sido Víctor Álvarez Fernández, de Castilla y León, en la categoría de floristería; Gonzalo Rodríguez, de Castilla y León, en diseño mecánico CAD; Arturo Maciá, de Andalucía, en carpintería; Borja Pérez Espí y José Doria Esteve, de la Comunidad Valenciana, en sistemas robóticos integrados; Jorge Domínguez y Víctor Lorenzo, de Castilla y León, en Mecatrónica; Ethan Álvarez, de Cataluña, en cocina; y Miguel Abril, de Andalucía, en servicio de restaurante y bar.

A la ceremonia de clausura ha asistido la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio, quien también estuvo apoyando a la delegación española este pasado viernes durante la última jornada de competición.

La idea de este tipo de campeonatos surgió en España, donde se celebró en 1950 el primer concurso internacional de Formación Profesional en el que participaron 12 estudiantes españoles y de Portugal.