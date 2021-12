Badiola alerta de una "situación muy complicada" en las próximas semanas por el número de contagios

ZARAGOZA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes, Juan José Badiola, ha mostrado su pesimismo ante el repunte de casos de coronavirus. "Vamos a tener una situación muy complicada en las próximas semanas, sobre todo en el número de contagios", ha alertado.

Badiola se ha referido a la evolución de la pandemia de la COVID-19 durante un acto que ha tenido lugar en el Paranininfo de la Universidad de Zaragoza (UZ), en el que se han presentado los datos obtenidos en el proyecto europeo REDPRION, coordinado por Aragón, y que se ha clausurado tras tres años de trabajo.

En algunas comunidades autónomas la nueva variante ómicron se está expandiendo de una manera "terrible", y se habla de 70 veces más contagios que la variante anteriormente conocida. En este sentido, el director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes ha advertido de la necesidad de "estar preparados", porque "afortunadamente" las hospitalizaciones se mantienen a raya, pero a mayor número de infectados, aumenta la posibilidad de acabar en un hospital.

En cuanto a las posibles medidas restrictivas, Badiola ha recomendado "tener cuidado", y ha apuntado al uso de las mascarillas como pieza fundamental y "barrera física increíblemente positiva", así como mantener la distancia interpersonal y evitar aglomeraciones, porque ahí los riesgos de contagio "son muy probables".

"Los propios ciudadanos tenemos la responsabilidad, pero también las administraciones", ha agregado. En esta línea, se ha referido a la Conferencia de Presidentes extraordinaria convocada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que tendrá lugar este miércoles, 22 de diciembre, y ha indicado lo siguiente: "No me extrañaría que tomasen alguna decisión, dicen que no, pero yo creo que es posible que sí".

Ha continuado diciendo: "Si esto sigue al ritmo en el que está, hay que tomar alguna medida". Asimismo, ha descartado la posibilidad de confinamientos, pero sí reducción de aforos.

LA SITUACIÓN EN ARAGÓN

Sobre la situación en Aragón, donde este martes, 21 de diciembre, se han notificado un total de 1.212 nuevos positivos, Juan José Badiola ha reconocido que la situación es mala, porque la comunidad ocupa el tercer puesto en incidencia del virus, solo tras País Vasco y Navarra.

"Los ciudadanos aragoneses tenemos que tomárnoslo en serio", ha apostillado, porque la región presenta la tasa de positividad más alta, cercana a un 20 por ciento.

No obstante, en Aragón la variante ómicron parece no estar tan extendida como en otros territorios, aunque tampoco se puede asegurar, ha señalado. Pero sí se sabe que la nueva variante es poco patógena y, en general, causa cuadros leves o asintomáticos, aunque "alguna persona con pocas defensas, problemas de tipo personal o patología previa, puede acabar en el hospital y eso es lo que aterroriza a las comunidades autónomas".

"El momento en el que tomarán medidas duras será cuando ya se vea el sistema sanitario amenazado", ha concluido Badiola.