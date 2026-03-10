El juez que investiga la causa de Forestalia aplaza la vista de medidas cautelares fijada para el viernes

Portal de la sede de Forestalia en Zaragoza. - EUROPA PRESS

TERUEL 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez instructor de las diligencias abiertas al grupo empresarial Forestalia ha remitido, este martes, una providencia a las partes personadas en la causa aplazando la vista de medidas cautelares fijada para el viernes.

El magistrado expresa en su providencia que "este instructor no está en disposición de determinar adecuadamente las partes que pudieren verse afectadas por la eventual adopción de medida cautelar que resulta del informe pericial --informe medioambiental de la UCOMA respecto al Clúster del Maestrazgo--.

Es por ello que, atendiendo el escaso tiempo hasta la celebración de la vista, señalada para el 13 de marzo de 2026 a las 09.30 horas y con la finalidad de evitar que pudiera haber ausencias que provocaran la nulidad de lo actuado, con la suspensión de la mencionada vista, ha acordado dar traslado, por cinco días, a las partes personadas para que indiquen, con "claridad y concreción", que personas físicas y/o jurídicas entienden que deberían ser citados a la vista de medidas cautelares.

Ello se hace, en el "bien entendido" que tanto las acusaciones como los investigados son los que están en mejor disposición de aclarar dicho extremo, "pues se escapa a este instructor la posibilidad de que haya contratos o negocios jurídicos con terceros que aquí se desconocen y, que finalmente pudieran verse afectados por la resolución que se dicte".

Por esta razón, el juez concede a las partes personadas un plazo de cinco días para que remitan sus escritos señalando qué personas físicas y/o jurídicas entienden que deberían ser citados a la vista de medidas cautelares.

La providencia del juez instructor concluye señalando que "verificado dicho trámite se señalará vista de medidas cautelares a la mayor brevedad"