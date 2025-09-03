Julio y agosto concluyen con ocho fallecidos en las carreteras aragonesas, cuatro menos que el verano pasado

Archivo - Furgoneta implicada en el accidente que le costó la vida a una persona en la A-1503, a la entrada de Brea de Aragón. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

Los muertos en accidentes de tráfico descienden un 15% en lo que va de año

ZARAGOZA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras aragonesas han registrado ocho siniestros mortales en los que han fallecido un total de ocho personas y otras 42 han tenido que ser hospitalizadas entre el 1 de julio y el 31 de agosto de este año.

Aunque el mes de julio finalizó con seis personas fallecidas, tres más que en el mismo mes de 2024, en agosto hubo un importante descenso, con dos víctimas mortales, siete menos que en el mismo mes del año pasado, ha informado la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza.

Respecto al tipo de vía, este verano ha disminuido el número de fallecidos en autopista y autovía frente a la vía convencional. En julio y agosto el 87,5% de las víctimas mortales se registraron en carreteras convencionales frente al 12,5% en vías de alta ocupación.

La colisión frontal y la salida de la vía son el tipo de siniestro que más personas fallecidas han registrado, con tres fallecidos en ambas tipologías, respectivamente. El factor concurrente con más presencia en dichos siniestros es la distracción.

PERSONAS FALLECIDAS SEGÚN TIPO DE SINIESTRO.

Según el medio de desplazamiento, destaca el aumento de los fallecidos en vehículos pesados que han pasado de cero a tres y todos ellos se encontraban dentro de su jornada laboral.

Por el contrario, el número de víctimas mortales que viajaban en turismo ha disminuido con cinco fallecidos menos y, entre los vulnerables, no ha habido que lamentar víctimas mortales este periodo, frente a tres motoristas fallecidos en verano de 2024.

Respecto al grupo de edad, la franja comprendida entre 55 a 64 años es la que mayor número de fallecidos registra, con el 50 por ciento del total de los fallecidos.

En el caso de los dispositivos de seguridad, respecto a las personas fallecidas que se conoce el uso o no de este accesorio, una víctima mortal que se desplazaba en turismo no hacía uso del mismo, al igual que en el verano de 2024 que también hubo un fallecido sin hacer uso del correspondiente accesorio.

BALANCE PROVISIONAL DEL AÑO

Desde del 1 de enero, y hasta el pasado 31 de agosto, se han contabilizado 33 fallecidos en las carreteras aragonesas, cinco menos que en el mismo período del pasado año, lo que representa un descenso del 15 por ciento.

El mes con mayor número de fallecidos ha sido julio, con seis personas fallecidas, seguido de los meses de enero, marzo y junio, con cinco muertos cada uno de ellos.