La Junta de Distrito Centro organiza una visita guiada a la Casa Moneva el viernes 31 de octubre

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Distrito Centro ha programado una visita guiada el próximo 31 de octubre para conocer los tesoros ocultos y las joyas arquitectónicas más emblemáticas del barrio.

En esta ocasión, la actividad será en la Casa Moneva, un edificio, situado en la calle San Clemente, catalogado de interés arquitectónico por el Ayuntamiento.

La visita tendrá una duración de una hora aproximada, en la que se realizará un paseo por el entorno arquitectónico y se contemplarán las fachadas singulares del sector. En total, se ofrecen 20 plazas.

Las inscripciones deberán realizarse de forma presencial y por orden de llegada, en la sede de la Junta de Distrito Centro, situada en la calle Hernán Cortés 31, en horario de 9.30 horas a 13.30 horas.