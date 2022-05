La Junta Municipal Sur programa actividades y talleres para los jóvenes este verano

ZARAGOZA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal Sur, en colaboración con las entidades del distrito, ha programado para este mes de junio una serie de actividades y talleres dirigidos a los jóvenes. De esta forma, el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece una alternativa de ocio saludable a los jóvenes de los cuatro barrios del sur de la ciudad.

Estos son Montecanal, Valdespartera, Rosales del Canal y Arcosur, que concentran una población de 39.721 habitantes y un índice de juventud del 519%, el más alto de la ciudad, según los datos del padrón municipal.

Con el nombre 'Sur Joven', este programa se dirige a jóvenes de entre 12 y 18 años de edad, y busca dar respuesta a las necesidades de este colectivo, "aportando alternativas de ocio y tiempo libre saludable" durante todo el año.

El programa comenzará con un taller de rap 'Igualrap' en la Casa de Juventud de Valdespartera que se celebrará el 2 de junio. Al día siguiente, en el centro cívico de Distrito Sur se proyectará la película 'Jumanji: The next level', mientras que la película 'Ready player one' se podrá ver el 17 de junio en la Junta Municipal Sur, situada en la avenida de Casablanca junto al recinto ferial.

El 25 de junio se ha programado un taller y torneo de

patinaje Freestyle en la pisa de fútbol sala de la Parroquia de Valdespartera, situada en la plaza Mary Poppins, número 1. Las actividades del programa se reanudarán en septiembre con un torneo

deportivo en diversos espacios escolares.

Para el diseño de las actividades, la Junta ha contado con la participación y colaboración de entidades como el grupo de AMPAs de Distrito Sur, el Grupo Scout de Rosales del Canal, la Asociación Vecinal del Parque del Libro de la Selva, la Parroquia de San

Ignacio Clemente Delgado y el Centro Vecinal Barrios del Sur.

Por parte del Ayuntamiento, han intervenido el Servicio de Juventud a través del PIEE de Valdespartera, el PIEE de Rosales del Canal y la Casa de Juventud de Valdespartera, además del Servicio de Centros Cívicos desde el Centro Cívico Distrito Sur, así como de los centros educativos del distrito.