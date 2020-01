Juste (PP) califica de "desastre" la negociación de los Fondos Europeos de Transición Energética

Publicado 17/01/2020 14:27:09 CET

TERUEL, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Teruel, Joaquín Juste, se ha mostrado muy crítico con la labor que ha desarrollado el Gobierno español en la negociación del Fondo Europeo de Transición Energética, calificándola como un "desastre". Estas declaraciones las ha realizado después de conocer que España va a recibir 307 millones de los 7.500 millones con los que cuenta esa iniciativa en Europa, Polonia recibirá 2.000 y Alemania 877.

Acompañado por el secretario general del PP-Teruel, Jesús Fuertes, Juste ha contratado el modelo español y el alemán en lo que a la gestión de este asunto se refiere, y ha lamentado que la labor del Ejecutivo de España "deja tirada a la gente", al tiempo que en Alemania se ha apostado por la "eficacia y la solvencia".

"Mientras el Gobierno español considera antieconómicas las térmicas y apuesta por su cierre, destina 600 millones de fondos propios para todas las comunidades autónomas y recibe 307 de la Unión Europea, el estado alemán las quiere mantener hasta 2038 para tener tiempo suficiente para la transición justa, destina 14.000 millones de euros a los lander afectados y 26.000 en otras ayudas, además de los 877 procedentes de fondos comunitarios".

Juste ha considerado que las últimas informaciones conocidas esta semana sobre el reparto del Fondo Europeo de Transición Energética son "la gota que colma el vaso". Los resultados atestiguan a su juicio la "falta de compromiso y de trabajo" del Gobierno español, que no ha sido capaz de evitar un reparto que ha considerado "injusto".

"Lo que hacen falta son fondos, no plenos monográficos e iniciativas parlamentarias", ha complementado al respecto, pidiendo a los negociadores con la Unión Europea "la eficacia que no han mostrado hasta la fecha". A eso ha unido a su vez el "compromiso" que necesitan los territorios afectados y que no están teniendo por parte del Gobierno español: "No puede ser que mientras Alemania destina 14.000 millones de fondos propios a este asunto, Sánchez y Ribera pongan solo 600 millones".

NI TRANSICIÓN JUSTA, NI ALTERNATIVAS DE EMPLEO

El presidente de los 'populares' turolenses ha sido tremendamente crítico con la labor desarrollada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la vicepresidenta y ministra responsable, Teresa Ribera: "Han corrido mucho para algunas cosas mientras que en otras no trabajan. Se lanzaron a la piscina sin agua, sin transición justa y sin alternativas de empleo para los trabajadores afectados".

También ha aprovechado la comparecencia pública para preguntar al presidente del Ejecutivo aragonés y al vicepresidente, Javier Lambán y Arturo Aliaga, "qué van a hacer ante esta situación".

En contraste con la actitud de los dirigentes aragoneses "que se han fiado de Sánchez", Juste ha vuelto a incidir que el Partido Popular "va a seguir afirmando lo que continuamente ha manifestado con relación a este asunto".

"Siempre hemos defendido que --la Central Térmica de Andorra-- se mantuviera abierta al menos hasta el 2030 para que hubiera tiempo suficiente para la transición justa, para generar puestos de trabajo alternativos, para que la gente no se quedara en la calle y para que la actividad económica de la zona se mantuviera. Sin embargo, ahora ni tenemos transición ni tenemos nada".