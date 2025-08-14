La justicia de Aragón sugiere a Sanidad con continúe el seguimiento de las necesidades del Hospital de Barbastro

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia al Departamento de Sanidad para que, teniendo en cuenta las inquietudes y planteamientos de los Consejos de Salud de Zona, continúe con la labor de seguimiento continuo de las necesidades asistenciales del Hospital de Barbastro, con el objetivo de dotar de plazas vacantes y de reducir las listas de espera actuales.

La sugerencia responde a la queja presentada en la institución por parte del Consejo de Salud de Binéfar, formado por representantes de ayuntamientos, centros educativos, sindicatos, asociaciones y servicios sociales y sanitarios.

Todos ellos acordaron por unanimidad trasladar su "inquietud y preocupación" por el funcionamiento del Hospital de Barbastro ante la falta de profesionales y las extensas listas de espera, lo que "condiciona" la atención sanitaria y el bienestar de la población de referencia.

La institución valora los esfuerzos organizativos y presupuestarios del Gobierno de Aragón para reducir las listas y dotar de suficientes médicos a centros con especiales dificultades como el de Barbastro.

Sin embargo, el Justicia de Aragón sigue recibiendo quejas relativas al Servicio Aragonés de Salud y al propio hospital, "por lo que resulta necesario mantener una actividad continuada en aras a dispensar el mejor servicio sanitario posible".