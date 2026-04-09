La Justicia de Aragón tramita más de 2.100 expedientes en 2025 y destaca que "faltan profesionales sanitarios"

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha presentado este jueves a la presidennta de las Cortes autonómicas, María Navarro, el informe anual de la institución correspondiente a 2025, que recoge a lo largo de más de 600 páginas los 2.135 expedientes tramitados, un 9% más que el año anterior y un 22% más que en 2023, cerrándose un total de 2.032 expedientes. Ha destacado que "faltan profesionales sanitarios, especialmente médicos, en todo el territorio".

Durante 2025, un total de 8.922 ciudadanos solicitaron la mediación de la institución del Justicia de Aragón ante la Administración y Concepción Gimeno dirigió 184 sugerencias a los distintos organismos públicos, con un grado de aceptación del 73%.

Además, se llevaron a cabo 794 expedientes de 'información con gestiones', una forma de mediación a través del diálogo para resolver problemas a la ciudadanía mediante la orientación, la explicación del contexto y el diálogo con la Administración.

"Existe una confianza creciente en la institución", ha celebrado Gimeno, quien ha resaltado que el acceso al Justicia de Aragón es siempre "sencillo" y se puede llevar a cabo tanto presencialmente como por teléfono o telemáticamente. "No tenemos cita previa", ha dicho, recalcando que su equipo realiza una "escucha activa y sin límite de tiempo", manteniendo el deber de reserva de los trámites, aunque los diputados de las Cortes de Aragón conocen el trabajo de la institución.

En 2025 se ha realizado una recomendación al Gobierno de Aragón para que, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía, presente el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma antes del inicio del último trimestre del año, recomendación que el Ejecutivo ha aceptado.

Las áreas que el año pasado concentraron un mayor número de quejas fueron Sanidad, con 290; Servicios Sociales, con 215; Educación, con 197; Empleo Público, con 180; Servicios Públicos, con 172; y Medio Ambiente, con 125. El área de Menores recibió 83 expedientes y la institución está elaborando un informe especial.

En Sanidad --290 expedientes-- las quejas sobre malas praxis "son escasísimas", de forma que el nivel de la medicina en Aragón "es bueno", aunque ha insistido en que son recurrentes las quejas por falta de personal, sobre todo de médicos, más en los pequeños municipios.

Las quejas son "abundantes" en cuanto a la falta de recursos y las demoras en Primaria y Atención Especializada, como en Neurocirugía, Traumatología y salud mental, aunque también atañen a otros aspectos, como el transporte sanitario no urgente, las reclamaciones por prestaciones, como la salud buco-dental de personas con discapacidad, la situación en los hospitales 'Obispo Polanco' de Teruel, Huesca, Calatayud y el de Barbatro o la Atención Primaria en la zona de Ejea de los Caballeros.

Concepción Gimeno ha llamado la atención sobre la necesidad de impulsar la investigación médica, "una actuación solidaria", enfatizando que en Aragón hay "grandes investigadores que necesitan un apoyo continuado de la Administración".

La relación de la institución con el Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón es "fluida". En atención a la dependencia ha bajado a seis el número de quejas en 2025, ha indicado Gimeno, poniendo de relieve la demanda ciudadana de taxis adaptados, lo que ha aceptado el Ayuntamiento de Zaragoza, y también hay quejas sobre las listas de espera para acceder a recursos residenciales y en relación al apoyo a la autonomía. Solo nueve residencias utilizan sujeciones para determinados internos.

La Justicia de Aragón sigue dando impulso al Observatorio de la Soledad, junto con el Gobierno autonómico, con un programa para la detección de la soledad en el territorio.

Por otra parte, las quejas han bajado "enormemente" en el área de Atención Temprana, ha continuado Gimeno, quien además ha hecho hincapié en que Aragón es una de las pocas comunidades autónomas que no tienen niños menores de seis años en centros residenciales, emplazando a "cuidar a las familias de acogida".

En otro orden de cosas, la Justicia ha emplazado a dotar a la Comunidad Autónoma de una estrategia "robusta" para crear parques públicos de vivienda, tanto de alquiler como de titularidad. Ha sugerido al Gobierno de Aragón que publique en su web todas las promociones de vivienda protegida.

La institución ha recogido las quejas vecinales en relación al sinhogarismo en el entorno del Parque Bruil de Zaragoza, que "han sido solucionadas", y en otras zonas, como la estación de Delicias.

En el ámbito de la discapacidad, la Justicia ha anotado el descenso de las quejas por falta de auxiliares de educación especial.

En Educación, ha urgido a dar solución a los casos de acoso escolar, "abrir protocolos al menor indicio y desvincular el protocolo del expediente sancionador porque esta identificación no es positiva". También ha recomendado cuidar la figura del docente y debatir sobre el correcto uso de las nuevas tecnologías.

Concepción Gimeno ha mencionado otros asuntos, como "la importante colaboración" de las empresas privadas que prestan servicios esenciales, como los de energía o telefonía móvil, que "solucionan muchas gestiones". Ha llamado la atención sobre la falta de cobertura de telefonía móvil en diferentes zonas del territorio.

En cuanto al medio ambiente, ha puesto de relieve el incremento de las quejas por ruido y también en relación a las energías renovables, en concreto sobre la ubicación de placas fotovoltaicas en el pantano de Lechago (Teruel) y sobre la instalación de numerosas plantas de renovables en un mismo emplazamiento, reclamando una única evaluación ambienntal aunque la instalación esté fragmentada.

También ha habido quejas relativas a la Administración de Justicia, con 118 expedientes, por la saturación de los registros civiles y la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita, entre otros asuntos, y en Economía y Hacienda, con 102 expedientes, la Administración aceptó una sugerencia para que la cita previa no limite el acceso a los registros públicos de Hacienda.

En el área de Urbanismo, con 99 expedientes, se intervino para abordar el deterioro de edificaciones, sobre todo en municipios rurales, algunas con un elevado valor patrimonial, como Casa Ruba, en Fanlo (Huesca).

DERECHO ARAGONÉS

Otros asuntos que han reclamado la actuación de la Justicia han sido la petición de más presencia policial en Caspe y el barrio zaragzano de El Gancho, o la mejora de las carreteras, recordando Gimeno que tras la DANA se han reparado infraestructuras en Belchite, Azuara y Almochuel, entre otros municipios.

La institución del Justicia ha continuado la divulgación del Derecho foral, ha reunido al Foro del Derecho Aragonés y ha recibido en depósito el cuadro 'La prisión de Lanuza', que ya ha sido restaurado.

Para desarrollar su labor, la institución tuvo en 2025 una plantilla de 23 empleados y un presupuesto de 2.528.571,31 euros con un grado de ejecución del 88,31%.