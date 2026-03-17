El juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barbastro llevará el caso del asesinato de una mujer en Colungo (Huesca)

BARBASTRO (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Barbastro (Huesca), María Pilar Guillén, que llevaba las diligencias por el asesinato de una mujer en Colungo ha dictado, a ultima hora de la mañana de este martes un auto de inhibición a favor de la plaza número 1 del mismo Tribunal de Instancia por ser el órgano competente para la investigación de delitos de Violencia sobre la Mujer.

La jueza explica que tras las pruebas practicas a lo largo de los últimos días existen indicios fundados de que los hechos pudieran ser constitutivos de delitos comprendidos en el artículo 14.5, apartados a y b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En un primer momento, y ante la aparente naturaleza accidental o indeterminada de la muerte, la plaza número 2 asumió la competencia de la instrucción de las diligencias.

A lo largo de la investigación practicada y de las distintas diligencias llevadas a cabo --entre ellas inspecciones técnico-oculares, informes médico-forenses, análisis de comunicaciones, datos de geolocalización y declaraciones testificales-, y como resultado de ellas se acabó descartando el carácter accidental del fallecimiento y fueron emergiendo indicios de una muerte de etiología violenta.

En el transcurso de la instrucción, atendiendo a indicios concurrentes y a su relación con la víctima, se identificaron, inicialmente, diversas personas como posibles investigados.

Expresa la jueza que "de las diligencias practicadas se desprende que el móvil de los hechos podría estar vinculado a un interés económico, en el contexto de la relación existente entre investigado y víctima, lo que no excluye, antes, al contrario, su posible incardinación en un supuesto de violencia de género, al concurrir una relación afectiva previa entre ambos.

POSIBLE RELACIÓN AFECTIVA

Por ello, y en el estado actual de la investigación, los hechos presentan caracteres que permiten subsumirlos, indiciariamente, en el ámbito de la violencia ejercida sobre la mujer por quien ha sido su pareja".

Entiende la jueza que la concurrencia de indicios por la posible existencia de una relación afectiva previa entre investigado y víctima, y de un posible móvil económico en dicha relación, "determina que los hechos investigados puedan ser constitutivos de un delito comprendido dentro del ámbito competencial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, sin que el eventual móvil económico excluya la aplicación de dicha competencia, siempre que el hecho se produzca en el contexto de una relación de pareja o expareja".

Por ello, y de conformidad con los artículos 14 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "procede acordar la inhibición a favor del órgano judicial especializado", reza el auto.

Concluye la instructora su argumentación diciendo: "debe señalarse que la actuación de este órgano judicial hasta el momento ha resultado plenamente ajustada a Derecho, al haberse asumido la competencia en un momento inicial en el que no concurrían elementos que permitieran apreciar la existencia de un supuesto de violencia de género. La posterior inhibición responde, por tanto, a la aparición sobrevenida de datos relevantes que determinan un cambio en la calificación jurídica provisional de los hechos y, en consecuencia, en la competencia objetiva para su conocimiento".

LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

Antes de esta resolución, la jueza María Pilar Guillén dictó este lunes un auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para Juan Julián S.S., uno de los dos investigados como posible autor de un delito de asesinato y otro de apropiación indebida o administración desleal. En su resolución expresa la instructora que "las diligencias de investigación practicadas hasta el momento permiten apreciar indicios racionales de criminalidad de notable consistencia".

En el mismo auto decreta para esta persona una orden de alejamiento prohibiéndole acercarse a José B.B., tío de la víctima, a menos de 200 metros y comunicarse con él por cualquier medio, "debido a la situación de especial vulnerabilidad de éste y a los indicios existentes de un posible aprovechamiento patrimonial por parte del investigado".

El segundo de los investigados, Carlos Víctor S.A., ha quedado en libertad provisional, con la obligación de comparecer ante el órgano judicial los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces fuera llamado. Se le prohíbe la salida del territorio nacional y se le obliga a entregar su pasaporte. Mantiene su condición de investigado en la causa como posible autor de un delito de asesinato.

Al tercer compareciente la jueza le ha retirado la condición de investigado y el hombre ha quedado en libertad sin cargos.

Junto a ellos la juez también ha tomado declaración esta mañana a tres testigos. La investigación judicial se abrió el pasado 18 de enero de 2026 tras el hallazgo del cadáver de Paloma B.S. en el citado barranco bajo el puente situado sobre la carretera A-2205.

MUERTE VIOLENTA

Las valoraciones médico-forenses llevaron a la conclusión de que la muerte podría haberse producido de forma violenta. Y tras identificarse a la víctima se constató que mantenía una relación sentimental con el investigado, Juan Julián.

De forma paralela, se detectaron movimientos bancarios realizados por el investigado desde las cuentas de la víctima y de las de un tío de ella hacia las cuentas de Juan Julián. Las investigaciones realizadas desvelaron indicios de un posible vaciado y desvío de fondos en beneficio del investigado.

La jueza ha valorado también en su auto que José B.B., tío de la víctima de edad avanzada, se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad y dependencia, circunstancias que podrían haber sido aprovechadas por el investigado para la obtención de un poder notarial, cuya legalidad es cuestionada en un informe adjuntado a la causa. La investigación sigue abierta y a falta de algunas diligencias pendientes de practicar.