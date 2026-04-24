El Karting de MotorLand roza el lleno de inscripciones con 143 pilotos para el estreno del Campeonato valenciano

Karting. - MOTORLAND.

ALCAÑIZ (TERUEL), 24 (EUROPA PRESS)

El trazado alcañizano de Motorland, en Alcañiz (Teruel), acoge este fin de semana la cita inaugural del Campeonato de Karting de la Comunidad Valenciana (CKCV) 2026 tras el éxito de las tandas preparatorias.

Ya están rondando desde ayer los pilotos de cada una de las modalidades, el complejo bajoaragonés será el escenario donde se empiecen a definir las jerarquías de un certamen que destaca por su alto nivel competitivo y su capacidad de convocatoria ya no solo nacional, sino también como banco de pruebas para pilotos que compiten en Europa.

La expectación por este inicio de campeonato ha quedado patente tras las tandas previas celebradas los pasados días 18 y 19 de abril. Durante ese fin de semana, unos cien pilotos junto a sus equipos, ya rodaron en el exigente trazado para el CKCV, buscando el set-up perfecto y adaptándose a las rápidas variantes de la pista. Estas jornadas de test han servido para confirmar que las mecánicas y los pilotos llegan en un estado de forma óptimo para afrontar la Round 1.

El campeonato arranca manteniendo su éxito de participación con 143 inscritos --más 12 reservas-- en su primera ronda como viene siendo habitual en MotorLand. La diversidad de categorías garantiza espectáculo en cada manga.

Pre-Mini y Mini, la base del karting, presentan parrillas completas, con jóvenes talentos que ya demostraron su velocidad en los test previos. Serán 52 pilotos inscritos en total, con la Mini al completo.

Junior y Senior son las categorías más nutridas, donde la igualdad mecánica asegura finales de infarto. La Junior, muy sólida con 33 pilotos en pista y la Senior con 36 completan su parrilla. En DD2 y KZ, la máxima potencia y la espectacularidad del cambio de marchas pondrán a prueba la resistencia física de los pilotos en las zonas más técnicas del circuito. La categoría reina contará con 12 y la DD2 serán 10 en total.

La mezcla de nacionalidades --Portugal, Noruega, Malta, Perú, Suiza, Ucrania, Estados Unidos--, sumada al gran volumen de pilotos nacionales, asegura que el nivel en el Karting de MotorLand este fin de semana sea de lo más alto que se puede ver actualmente en el panorama del karting autonómico español.

Las instalaciones estarán abiertas al público desde las 8.00 horas para poder ver el Campeonato en todos sus ámbitos, la vida del paddock, los boxes y la actividad en la pista desde la grada natural o desde la terraza del restaurante que también permanecerá abierta durante todo el día para que el público pueda disfrutar de una vista completa del trazado.

La actividad oficial comenzará mañana sábado 25 de abril con las verificaciones y las primeras sesiones de entrenamientos oficiales y cronometrados. El plato fuerte llegará el domingo 26 de abril, con una agenda ininterrumpida que arrancará a las 8.15 horas con los warm-up, dando paso a las sucesivas carreras de todas las categorías desde las 9.30 horas hasta el podio final previsto a mediodía.

MotorLand Aragón continúa trabajando en sus diferentes circuitos y consolidando al karting como punto de formación, entrenamiento y competición.