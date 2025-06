Ladrero llama a "levantar" el PSOE: "si se ha perdido el norte desde algún despacho, lo recuperaremos desde la base"

ZARAGOZA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, ha hecho un llamamiento para "levantar" el partido del "bache" en el que reconoce se halla sumido por la corrupción, que ha reconocido sin ambages y de la que ha reclamado salir con un proyecto "de reconstrucción" que reactive la militancia y permita recuperar y mantener "el pulso ideológico".

"Si se ha perdido el norte desde algún despacho, lo recuperaremos desde la base", ha proclamado Ladrero, cuya candidatura única ha recibido el respaldo mayoritario de los socialistas zaragozanos en la clausura del 10º Congreso Provincial celebrada este sábado en la capital aragonesa en la que también ha intervenido la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría.

Ambas han hecho entrada en el salón de actos del centro Ciudad Escolar Pignatelli estrechando manos y repartiendo abrazos al son eléctrico del tema musical 'La dama de blanco' de los ejeanos Tako.

En su discurso a la militancia, Teresa Ladrero, partidaria, según ha confesado, de foros "más reducidos" que dan pie a la reflexión frente "al titular, el eslogan y el reel", ha abordado directamente el problema de la corrupción, que ha definido como "el veneno de la democracia". Una "traición" y una "prueba dura" que ha reconocido "afecta a nuestra imagen y reputación y a la confianza de los ciudadanos" y que le duele "como mujer, alcaldesa y militante socialista".

Ha reconocido que "como militantes socialistas, sentimos con mucho dolor cada golpe que se nos da al partido y cada sombra de duda es una herida personal para nosotros".

"Yo sólo pido honradez y honestidad. Y el que no esté ni comulgue con estas palabras, que no se acerque al Partido Socialista", ha reclamado Ladrero porque "la sombra de unos pocos no puede tapar el trabajo legítimo, honesto y honrado de miles de cargos públicos, de alcaldes y concejales, que damos la cara rindiendo cuentas, analizando, gestionando, mirando a los vecinos".

Por ello, la nueva secretaria general de los socialistas zaragozanos ha exigido que "quien se haya equivocado, que lo asuma. Porque el Partido Socialista no es ninguna coartada, es una causa".

Sin medias tintas, ha defendido que "no basta con lavar la cara, hay que hacer una limpieza profunda, con cambios creíbles porque ha habido errores y hay que asumirlos. Hay que limpiar hasta el último rincón porque este partido no nació para proteger a nadie que ensucie nuestro nombre".

Y en consonancia con esa rotundidad, ha propuesto "respuestas y medidas contundentes", con expulsiones, auditorías públicas y castigos, la reforma de la Ley de Contratos Públicos para castigar a las empresas y a los directivos que corrompen, la creación de oficinas antifraude, la eliminación de los aforamientos y el refuerzo de los códigos éticos y que todo eso quede reflejado en una reforma de la Constitución.

"El Partido Popular no puede dar lecciones porque no tiene ni la mínima credibilidad contra la corrupción. Y nuestro reto es tenerla porque perder la confianza es muy fácil, pero recuperarla es muy complicado", ha sostenido Ladrero.

PREPARADOS PARA EL CAMBIO

Así, ha animado a "reactivar" a la militancia, abrir las sedes, hacer consultas digitales, foros abiertos, "para que la militancia se pueda reforzar no como escudo, sino como fiscalización de nuestra gestión. Que no estén para aplaudir, sino para guiar la acción de gobierno". Un discurso para el que ha recuperado la figura de Rubalcaba y su "cambiar el PSOE para que siga siendo el PSOE".

Tras los procesos de renovación de las estructuras que terminan este sábado con el congreso provincial, la líder de los socialistas zaragozanos ha asegurado. "Estamos ya preparados para dar el cambio político en Aragón".

No ha dejado pasar en sus referencias el próximo congreso del PP que, a su juicio, ya deja entrever sus objetivos contra derechos como el del aborto, la eutanasia y a favor de un "bilingüismo cordial" o contra la Memoria Histórica o el cambio climático.

Frente a un panorama de recortes de derechos y negacionismo climático que además defendió la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, porque "o no se lo leyó antes o le quieren segar la hierba bajo los pies", el PSOE "va a seguir defendiendo a la gente, a los trabajadores, a luchar por empleos justos, por el acceso a la vivienda". En este sentido se ha referido a los graves problemas de la Sanidad, con unas autoridades "incompetentes" que mantienen a los pueblos sin médicos".

Ladrero, a quien Pilar Alegría ha definido como una persona "comprometida, trabajadora, discreta y, sobre todo, que siempre está ahí cuando más se le necesita", también ha asegurado que estamos en un proceso de "deconstrucción de los servicios públicos en una legislatura "en blanco" del presidente de Aragón, que "tienen credibilidad cero".

Y además, ha llamado a poner un "dique de contención "contra las políticas ultras y generar anticuerpos, y frente a esta manera de entender la política, la secretaria de los socialistas zaragozanos ha destacado la figura de Sánchez Quero, un comprometido municipalista, una persona con muchos valores, capaz de motivar y emocionar y con un gran sentido de la fidelidad.

Ladrero ha hecho una encendida llamada "a la esperanza, a la fuerza y a la unidad para superar este bache", y a defender la igualdad desde la cercanía, porque no quiere un partido "de despachos sino de concejales y alcaldes que rindan cuentas" y por ello, ha terminado reivindicando el papel de la política.

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL

La Comisión Ejecutiva Provincial queda conformada bajo la presidencia de Juan Antonio Sánchez Quero. Junto a la nueva secretaria general, Teresa Ladrero, forman José Carlos Tirado, que ocupa la vicesecretaría general; Eduardo Arilla ostenta la secretaría de Organización; la de Relaciones Institucionales es para Lola Ranera, mientras que Noemí Villagrasa se hace cargo del puesto de adjunto a la Organización.

La secretaría de Acción Electoral y coordinación política es para Horacio Royo; la secretaría de Vivienda y Agenda Urbana la ocupará Carmen Dueso; de la de Política Municipal se hace cargo Alfredo Zaldívar. La secretaría de Administración y Gobierno es para Laura Casas y la de Política Económica y Transformación Digital queda en manos de Jesús Bazán. Beatriz García sale nombrada secretaria de Igualdad y Diversidad; de Empleo es Rubén Alonso; mientras que la secretaría de Cambio Climático corresponde a Gabriela García.

En el caso de la secretaría de Despoblación el cargo lo ocupa ahora Abraham Martínez, la de Cultura es para Charo Lázaro; de Política Comarcal se encarga José Ángel Calvo: Educación y FP es para Leticia Soria; la secretaría de Estudios y Programas, Julio Embid; la de Universidades, Innovación e Investigación, Teresa Pueyo; la de Servicios a la Población, David Lorenzo; la de Sanidad, Sandra Marín; Política Autonómica, Chema Giral; Secretaría de Transición Ecológica y Cambio Climático, Pilar Capdevila; y secretaría de Reto Demográfico, Manuel Vela.

Además, Innovación y Emprendimiento, Concepción Santander; Justicia, Memoria Democrática y Convivencia, Francisco Javier del cerro; Turismo, Cristina Palacín; Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Vicente Royo; Políticas Sociales, Juan Ramón Enfedaque; Participación Ciudadana y Comunicación, Marta Aparicio; Deportes, Jesús Sánchez; Transporte, Movilidad e Infraestructuras, Guillermo Ortiz; Agenda Rural Sostenible, Miguel Serrano; Mayores y Envejecimiento Activo, Carmina Melendo; Energía y Medio Ambiente, Ignacio Gutiérrez; e Industria y Comercio, Mari Carmen Serrano.

Por último, la secretaría de Movimientos Sociales y Cooperación al Desarrollo, Daniel Sanagustín; Ordenación Territorial, Óscar Lorente; Políticas Sindicales, Mari Paz Arcéiz; y Asistencia y Modernización Local, Ezequiel Marco.