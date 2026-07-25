Lafita inspira a los participantes de Etopia Kids con una charla sobre esfuerzo, deporte, tecnología y superación

ZARAGOZA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de niños y jóvenes participantes de Etopia Kids han disfrutado esta semana de una jornada muy especial junto a Ángel Lafita, exfutbolista profesional y organizador de Campus Pirineos Ángel Lafita, quien ha visitado las colonias STEAM impulsadas por el Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación hiberus para compartir su experiencia en el deporte de élite y conversar con los asistentes sobre los aprendizajes de su trayectoria y la importancia de la tecnología para el futuro del fútbol.

Durante el encuentro, Lafita ha realizado un recorrido por su historia personal y profesional, desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su consolidación como jugador de élite, pasando por algunos de los momentos más importantes de su carrera. El exjugador ha explicado cómo el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia han sido claves en su camino y ha animado a los participantes a perseguir sus objetivos con pasión y compromiso, independientemente del ámbito al que decidan dedicarse en el futuro.

La charla ha despertado un gran interés entre los asistentes, que han tenido la oportunidad de plantear preguntas sobre su carrera deportiva y algunas de las experiencias más destacadas que vivió durante sus años en la máxima competición. Entre las anécdotas compartidas, Lafita ha recordado momentos vividos junto a figuras internacionales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar, despertando la curiosidad y el entusiasmo de los jóvenes participantes.

La sesión se incluye dentro de uno de los itinerarios de las colonias Etopia Kids. Con la actividad Champions Tech, se busca descubrir a niños, entre 12 y 15 años, cómo la programación y la inteligencia artificial pueden analizar los movimientos y crear estrategias en el deporte.

En ese sentido, Ángel Lafita ha explicado que herramientas como la inteligencia artificial, el análisis de datos, los mapas de calor o el seguimiento en tiempo real permiten mejorar el rendimiento de jugadores y equipos, mientras que tecnologías como el VAR han contribuido a aumentar la precisión en la toma de decisiones.

Además, ha destacado cómo el Mundial de 2026 ha vuelto a evidenciar el papel clave de la tecnología en el deporte, incorporando soluciones avanzadas para analizar el juego y comprender mejor el rendimiento sobre el terreno de juego.

Además de compartir experiencias, Lafita ha explicado cómo actualmente continúa vinculado al desarrollo de jóvenes talentos a través de Campus Pirineos Ángel Lafita, una iniciativa que combina formación deportiva, valores y crecimiento personal para niños y jóvenes.

El exfutbolista volverá a visitar Etopia Kids el próximo mes de septiembre durante la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre, para la que quedan las últimas plazas disponibles.

La jornada ha concluido con una actividad práctica en la que los participantes han podido poner a prueba la relación entre tecnología y deporte a través de un torneo de lanzamiento a portería por puntos y un velocímetro que les ha permitido medir la potencia de sus disparos, experimentando de forma divertida cómo la tecnología contribuye al análisis y la mejora del rendimiento deportivo.

La actividad ha formado parte de la apuesta de Etopia Kids por acercar a los participantes referentes inspiradores de distintos ámbitos profesionales.

A lo largo del verano, los jóvenes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano experiencias reales vinculadas a la tecnología, la innovación, la ciencia, el emprendimiento y el deporte, ampliando así su visión sobre las oportunidades que les ofrece el futuro.

TECNOLOGÍA, INSPIRACIÓN Y REFERENTES PARA EL FUTURO

Etopia Kids, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación hiberus, se ha consolidado como una de las principales propuestas estivales para fomentar las vocaciones STEAM entre niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 15 años.

A través de talleres prácticos y experiencias inmersivas relacionadas con la programación, la robótica, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la ciencia o el desarrollo de videojuegos, el programa acerca la innovación a las nuevas generaciones de una forma dinámica y participativa.

FUNDACIÓN HIBERUS CONECTA PERSONAS Y TECNOLOGÍA

Fundación hiberus es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para generar un impacto positivo en la sociedad a través de la unión entre personas y tecnología con el objetivo de construir un futuro con más oportunidades para todos.

Nace en 2019 en el seno de la empresa tecnológica hiberus y actúa como canal de retorno del conocimiento, la innovación y la experiencia que la compañía tecnológica desarrolla en sus proyectos en Europa, Latam, Marruecos y EEUU.

Fundación hiberus promueve el uso de la tecnología como un medio transformador al servicio de las personas e impulsa iniciativas que fomentan la inspiración tecnológica, la empleabilidad digital, el emprendimiento, las vocaciones STEAM y el desarrollo de proyectos con impacto social.