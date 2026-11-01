La Laguna de la Gallocanta recibirá a las grullas el próximo sábado con su 29º Festival

Grullas en la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta. - RED NATURAL DE ARAGÓN

GALLOCANTA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

La Asociación Amigos de Gallocanta organizará el próximo sábado, día 7 de noviembre, la 29ª edición del Festival de las Grullas-Fiesta de Bienvenida, una jornada que invita a disfrutar del espectáculo natural que protagonizan miles de grullas durante su migración.

Con casi tres décadas de trayectoria, el festival se ha consolidado como un encuentro dedicado a la divulgación ambiental, la observación de aves y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la Laguna de Gallocanta, uno de los humedales de mayor importancia para las grullas en Europa.

La celebración combina naturaleza, ciencia, arte y convivencia, ofreciendo actividades para todas las edades y acercando al público la riqueza de este espacio natural, así como la importancia de su conservación. Casi todas las actividades son gratuitas y cualquier persona puede unirse a ellas sin necesidad de reserva previa.

La jornada dará comienzo a las 7.00 horas, con una quedada para contemplar la salida de las grullas desde sus dormideros hacia los campos de alimentación. El punto de encuentro será la ermita del Buen Acuerdo, en Gallocanta. Se trata de uno de los momentos más espectaculares del día, cuando las aves levantan el vuelo al amanecer.

A las 8.30 horas, el Albergue Allucant acogerá el tradicional Café Calientamanos, una oportunidad para compartir las primeras impresiones de la jornada. A las 9.30 horas tendrá lugar el paseo interpretativo 'Conociendo la Laguna de Gallocanta', una actividad permitirá conocer las características ambientales y paisajísticas de este humedal.

Los más pequeños tendrán su espacio a las 11.30 horas, con el taller infantil 'Con cara de búho', que se celebrará en los porches del Albergue Allucant.

La programación cultural seguirá a las 12.00 horas, con la apertura de la exposición de ilustración científica 'Aves locales: pinceles y prejuicios', que contará con la presencia de su autora, Loubé (Lourdes Berzas). La muestra podrá visitarse en los salones Allucant y ofrecerá una mirada artística a las aves del entorno.

A las 13.00 horas, los jardines del Albergue Allucant acogerán el 'Bingo pajarero: ¿Cuántas aves conocemos?', una propuesta participativa dirigida a todos los públicos que pondrá a prueba los conocimientos sobre las distintas especies de aves.

Por la tarde, a las 16.15 horas, el Centro de Visitantes de la Laguna de Gallocanta será sede de la presentación del libro de fotografía 'La canción del agua', a cargo de su autor, Jorge Ruiz del Olmo.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 17.15 horas, con la quedada para observar la entrada de las grullas a sus dormideros. El punto de encuentro será el Centro de Visitantes de la Laguna de Gallocanta. Esta actividad permitirá disfrutar de otro de los grandes espectáculos de la migración, cuando las aves regresan al humedal al caer la tarde.

La fiesta tendrá continuación a las 19.30 horas, con un tardeo musical en el Albergue Allucant protagonizado por DJ Tonicos, joven promesa calamochina, que pondrá el broche final a una intensa jornada de naturaleza y convivencia.