La laguna de Sariñena (Huesca) inaugura su temporada de primavera con nuevos recorridos guiados en la naturaleza

Paseo guiado por el entorno de la laguna de Sariñena. - RED NATURAL DE ARAGÓN

El centro de Interpretación del Humedal Singular pone en marcha su programa de actividades gratuitas a partir del 21 de marzo

SARIÑENA (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

El Humedal Singular de la Laguna de Sariñena se prepara para vivir una de sus épocas más fascinantes con motivo de la llegada de la primavera. En los próximos meses, el humedal se convertirá en un punto de paso para miles de aves migratorias donde confluirán las especies que regresan al norte de Europa tras la invernada, las que pasan los meses cálidos en nuestra Comunidad y las residentes durante todo el año. A la variada avifauna se sumará la explosión de flora y la belleza paisajística propia de esta época del año.

Para aprovechar esta oportunidad, el Centro de Interpretación de la Laguna de Sariñena lleva a cabo desde el próximo fin de semana (21 y 22 de marzo) un programa de actividades gratuitas que se prolongará hasta el 21 de marzo. La oferta, promovida por la Dirección General de Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, se compone de dos paseos guiados que recorren diferentes puntos del humedal.

La vida en la laguna, por un lado, nos conduce por la zona suroeste y nos invita a explorar la fauna y flora que alberga este enclave en el que la estepa, los ecosistemas acuáticos y el paisaje agrícola se entrelazan dando lugar a un enclave diverso y muy característico. Este paseo guiado se llevará a cabo los días 22 y 28 de marzo y los días 2,4,12 y 18 de abril de 10.30 horas a 13.00 horas.

Por otro lado, la actividad Un oasis en Los Monegros, nos invita a recorrer la zona noroeste de la laguna sumergiéndonos en la fascinante biodiversidad que alberga desde una perspectiva integral donde tanto lo humano como lo natural juegan un papel clave. Tendrá lugar los días 21 y 29 de marzo y 3,5,11 y 19 de abril.

Todas las actividades son gratuitas y requieren reserva previa a través de la web 'rednaturaldearagon.com' .