Lambán afirma que mientras no haya una reforma de la financiación autónoma la despoblación seguirá avanzando

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado que mientras las comunidades se financien por habitante, y no por el coste de los servicios, la despoblación seguirá avanzando. Por ello, ha insistido en que modificar la financiación autonómica es "absolutamente necesario".

Lambán ha realizado estas declaraciones este sábado durante su visita al Monasterio de San Juan de la Peña en Huesca. Al ser preguntado por la manifestación de 'La Revuelta de la España vaciada' convocada para este domingo en Madrid por las plataformas Teruel Existe y Soria ¡Ya!, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa y ha asegurado que el Gobierno de Aragón y el Partido Socialista estarán representados en esta protesta.

Sobre las medidas que hay que tomar para paliar la despoblación en el conjunto de España, ha remarcado que son necesarias "políticas serias" y no "ocurrencias fiscales absolutamente estúpidas".

"No he oído todavía a ningún partido poner el dedo en la llaga y decir que lo primero que es absolutamente necesario para combatir la despoblación es cambiar de arriba a abajo el sistema la financiación de las Comunidades Autónomas, mientras las Comunidades Autónomas se financien por habitante y no por lo que cuestan los servicios en cada uno de los territorios, la despoblación será un fenómeno que seguirá avanzando", ha subrayado.

También ha sostenido que mientras la Política Agraria Común (PAC), "que permite a Aragón la llegada de 500 millones de euros todos los años", se destine a fines que "no son los de mantener vivas las explotaciones agrarias y los de financiar a los agricultores que de verdad se dedican al cultivo de la tierra", la despoblación se agravará.

"No hay milagros, no hay genios de la lámpara, no hay varitas mágicas. Hay políticas concretas. Podemos divertirnos todo lo que queramos en debates, en florilegios, en todo lo que se nos ocurra, pero las soluciones las tenemos claras y los gobiernos de España tienen que empezar a tomar medidas concretas, no hacen falta grandes mesas redondas, hace falta una nueva financiación autonómica, hace falta una nueva PAC y hacen falta medidas de esta naturaleza", ha aseverado.

TRABAJO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

"Tengo que decirles a los aragoneses que mi Gobierno tomó conciencia del problema y trabajó desde el primer día para empezar a ponerle remedio la despoblación". Ha recordado que en la Conferencia de Presidentes convocada por Mariano Rajoy a principios del año 2017, "Aragón lideró una propuesta para que el Gobierno de España asumiera el compromiso de poner en funcionamiento una estrategia contra la despoblación".

Lambán ha opinado que su Ejecutivo convenció al Gobierno central de que la despoblación es "un problema de Estado que requiere soluciones de Estado". Ha señalado que "poco a poco" los partidos políticos se han ido tomando conciencia "del problema", pero "en Aragón no hemos esperado a que ningún gobierno aprobará ninguna estrategia para la despoblación de brazos cruzados y desentendiéndonos del problema".

"Desde el primer día, todas y cada una de las acciones de mi gobierno han ido dirigidas a combatir la despoblación". De esta forma, ha recordado la creación de un comisionado para combatir la despoblación desde todos los ámbitos de la gestión.

Ha subrayado que la despoblación se combate manteniendo escuelas abiertas en los pueblos pequeños y con centros de salud, "porque fundamentalmente hacen falta buenos servicios públicos", y dando oportunidades de empleo a la gente del territorio.