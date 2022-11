Lambán cree que Azcón "tampoco tiene demasiadas ganas de que haya un acuerdo" sobre La Romareda

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este lunes que el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, no tiene "demasiadas ganas de que haya un acuerdo" sobre el nuevo campo de fútbol. Ha protagonizado una nueva edición de los Desayunos de Heraldo de Aragón.

En su intervención, Lambán ha dejado claro que la decisión no depende del PSOE "en absoluto" porque Azcón cuenta con 16 concejales "que si él decide que se haga en La Romareda le dicen sí y si dice que un canódromo le dicen sí", de manera que "puede hacer lo que quiera". A su juicio, "se está produciendo cierta perversión del debate".

"Si lo que quiere es contar con el apoyo del grupo socialista, lo que tendría que hacer es decir al grupo socialista qué es exactamente lo que quiere hacer", por ejemplo "qué tipo de acuerdo existe con el club, qué tipo de explotación, por qué quiere acoplar 20 metros cuadrados y no 25.000", ha planteado Lambán para añadir: "Cuando al grupo socialista, que está dispuesto a ayudar, no se le dice nada de esto, que no se le impute ningún tipo de responsabilidad".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recalcado que "está en manos del alcalde que el proyecto quede cojo o válido del todo" porque el Ayuntamiento es propietario de ese suelo y a Azcón le corresponde "tomar decisiones e ir modulando tiempos".

También ha indicado que "sería infinitamente mejor para la ciudad que el PSOE apoyara el proyecto, pero no puede ser que el PSOE apoye un proyecto sin que nadie le explique en qué consiste" y ha opinado que "responsabilizar al PSOE de que el proyecto no avanza es jugar de manera tramposa".

Lambán ha abundado al decir que "Azcón fue a las elecciones con el mandato fundamental del campo de fútbol, quien se hizo una foto en el campo de fútbol fue el alcalde, era su proyecto fundamental, no el del PSOE", pero "han pasado cuatro años y no hay un solo proyecto, y da la impresión de que quiere responsabilizar al PSOE de que no avanzan las cosas; puede hacer lo que le dé la gana o tratar de llegar a un acuerdo" con la portavoz socialista, Lola Ranera.

Respecto a la posibilidad de que Zaragoza sea subsede del Mundial de Fútbol de 2030, Javier Lambán ha comentado que la Federación Española de Fútbol comunicó al Ejecutivo regional que había que constituir un grupo de trabajo con un solo interlocutor, añadiendo que el Ayuntamiento planteó a un representante suyo y el Gobierno de Aragón ha asumido esa forma de trabajar, cumpliendo todos los requisitos establecidos por la Federación para la candidatura.

Ahora hace falta que "se despeje la incógnita del campo", ha manifestado Lambán, insistiendo en que lo tiene que resolver el Ayuntamiento, subrayando que el Ejecutivo regional no pondrá "ningún palo en la rueda" ni para la construcción del nuevo campo ni para que Zaragoza sea subsede del Mundial. El Gobierno hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo, ha concluido.