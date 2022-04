Lambán dice que "si no se acepta" que la candidatura olímpica sea equilibrada "Aragón no participará"

El presidente elogia la actividad económica de Huesca y entrega la medalla al Mérito Social 2022 a Zona Zero Pirineos

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha advertido este viernes de que si no se acepta su propuesta de elaborar una candidatura olímpica para los Juegos de Invierno de 2030 de común acuerdo con Cataluña y de forma equilibrada "Aragón no participará y no permitirá que salga adelante".

Lambán ha presidido, en el Museo de Huesca, la celebración, en la capital altoaragonesa, del Día de Aragón, acto en el que ha entregado la medalla al Mérito Social al presidente de la asociación empresarial Zona Zero Pirineos, Rafael Bergua.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo aragonés ha dejado claro que este lunes, 25 de abril, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, se desplazará a Madrid para participar en la anunciada reunión con representantes del Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y el Comité Olímpico Español (COE), donde mantendrá el planteamiento señalado "de manera correcta, democrática, serena, firme y rotunda".

"No os equivoquéis: Algunos llegan a pensar que en Cataluña tenemos amigos, y tenemos muchos, yo tengo muchos, pero a la hora de plantear los Juegos, en Cataluña no tenemos ningún socio, amigo, ni aliado porque hasta los que se dicen nuestros amigos no tienen ninguna duda en tomar posición en favor de la Generalitat y sus propios intereses".

También ha afirmado: "Vivimos tiempos de turbulencias, pero con tesón, fuerza, imaginación e inteligencia saldremos adelante" y "los aragoneses somos mucho mejor de lo que pensamos, capaces de hacer muchas cosas y hacerlas muy bien".

Lambán ha señalado que cuando se le invitó a participar en la candidatura olímpica lo hizo "de mil amores" al pensar que era "una magnífica oportunidad", añadiendo que Aragón está haciendo "un esfuerzo ímprobo en la nieve, como no ha hecho ningún Gobierno", pero para "poner en valor este tipo de esfuerzo" es necesaria la promoción "y los Juegos de Invierno son una ocasión pintiparada".

CONDICIONES

Por este motivo, el presidente aragonés dijo que sí "desde el principio", pero puso dos condiciones porque se "olía la tostada" y exigió que la candidatura fuera "en pie de igualdad" y que el reparto de sedes y pruebas fuera "equilibrado", pero la propuesta planteada es "decepcionante, desoladora, inaceptable" porque "no tiene nada que ver con eso que se prometió de que jugaríamos en pie de igualdad".

"Nosotros, como aragoneses, no podemos permitir tratamientos de esta naturaleza, ni por parte de la Generalitat, ni del Gobierno de España, ni de nadie", ha manifestado Javier Lambán, quien ha añadido que tampoco se puede aceptar "por puro interés económico" ya que equivaldría a "hacer fuerte a nuestra competencia: el Pirineo catalán".

El presidente aragonés ha puesto de relieve el "desarrollo formidable" del sector de la nieve, a la que se han dedicado "esfuerzos económicos de primera magnitud", 44 millones de euros desde 2016, y ahora la práctica totalidad de los fondos europeos destinados a turismo, 60 millones, para hacer del Pirineo aragonés "una de las montañas más competitivas para la práctica del esquí de toda la Península y otros lugares del continente europeo".

VOLCADO CON LA PROVINCIA

Javier Lambán ha aseverado que se ha "volcado" con la provincia de Huesca y junto con las instituciones y entidades del Alto Aragón ha sacado adelante asuntos "que jamás hubieran sido posibles" de corresponder al Gobierno de España únicamente. Ha dicho que el Plan Pirineos de Depuración estará "definitivamente terminado" en 2024.

También ha mencionado la creación de regadíos, vaticinando que cada vez serán más necesarios por la necesidad de "recuperar la soberanía alimentaria que hemos dejado escapar", lo cual debe permitir "solucionar un problema político de primera magnitud y desarrollar una parte del territorio".

Ha subrayado que el Alto Aragón fue "el origen de una de las formaciones políticas más fastuosas de la edad media europea, la Corona de Aragón, y el origen remoto del Estado español y más tarde de la Nación española".

También ha dicho que en este territorio el aragonesismo está muy arraigado y ha recordado que fue en la ciudad de Huesca cuando, el 22 de abril de 1978, realizó su promesa el primer Gobierno --preautonómico-- de Aragón, además de que el primer presidente, Juan Antonio Bolea, nació en Ayerbe y el primer presidente electo, Santiago Marraco, en Canfranc.

Lambán ha afirmado que a Aragón "le ha sentado de maravilla" el autogobierno porque "se ha producido tal liberación de energías políticas, económicas, sociales y políticas que el cambio ha sido radical en todos los terrenos".

DIGNA DE ADMIRACIÓN

La clase empresarial aragonesa es "digna de admiración", añadiendo que cada vez hay más empresas aragonesas "instaladas en el mundo", a lo que se suman los "frutos espectaculares" en el ámbito de la cultura, también en la política.

"Poco a poco, la comunidad se va pareciendo a aquello con lo que soñábamos en cuanto a sus servicios", pero "faltan cosas y tenemos que seguir reivindicando muchos asuntos", ha continuado Lambán, quien ha indicado que en los años de la transición democrática "mirábamos con cierto complejo de inferioridad a Cataluña y País Vasco, que a pesar de que son las más quejumbrosas, de siempre son las que mejor han tratado los Gobiernos de España de todos los regímenes".

"El Estatuto surgió de un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas de la época y del apoyo unánime de toda la sociedad aragonesa, que se manifestó en la calle, en los despachos y salones", ha contado.

Lambán ha aseverado: "Tenemos que volver a ponernos de acuerdo, urdir grandes pactos para seguir concibiendo la comunidad como proyecto común" porque si no "Aragón no será nada" y ha confiado en que, al contrario, sea una comunidad "cada vez más envidiada, más próspera y libre, más igualitaria", de ahí su propuesta de alcanzar nuevos acuerdos en torno a 15 ámbitos, lo que planteó en el último Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma.

Ha apostado por confeccionar un modelo energético propio para beneficiar a familias, empresas y regantes, puntualizando que "una cosa es que se necesiten cada vez más renovables y otra que eso se produzca a costa de acabar con los paisajes o los regadíos".

Ha prometido que el Gobierno de Aragón será "lo más restrictivo posible" para que no se cometan "atrocidades o desperfectos", aunque "sin vulnerar la legalidad", de forma que esa pugna "se elimine definitivamente".

Además, Lambán ha manifestado su pesar por el reciente fallecimiento de Antonio Angulo, "gran periodista, maestro de periodistas, querido por todos cuantos lo trataron, gran defensor de Huesca y de los intereses del territorio; era un hombre bueno en el sentido machadiano de la palabra".

ZONA ZERO PIRINEOS

Lambán ha destacado la "admirable trayectoria" de Zona Zero Pirineos y sus "magníficos logros", afirmando que si compitieran en alguna clase de Olimpiada "no encontrarían ningún rival".

Rafael Bergua ha afirmado, por su parte, que sin el territorio, Zona Zero Pirineos "no sería nada", tampoco sin alcaldes, voluntarios, ganaderos y agricultores.

Ha explicado que esta asociación empresarial es una iniciativa privada que busca la mejora de las infraestructuras con un objetivo social y que nació en 2011 para recuperar algunos senderos tradicionales, "para que la ciudadanía pudiera redescubrir el patrimonio natural, cultural y artístico" de comarcas como el Somontano de Barbastro, Sobrarbe y Ribagorza.

La entidad ha publicado 140 rutas y también las ha señalizado, sumando 2.500 kilómetros de sendas recuperados. Ha defendido así la colaboración público-privada. "El sentido de pertenencia es uno de los principales pilares sobre los que sustentar la recuperación demográfica de las zonas rurales", ha concluido.