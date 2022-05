Lambán: Existen conversaciones "con discreción" sobre los JJOO y "vamos a estar sentados en la mesa hasta el final"

ZARAGOZA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que se mantienen conversaciones "todos los días" y "con discreción" de cara a alcanzar un acuerdo para presentar una candidatura con el Gobierno de España y Cataluña a unos Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 y "vamos a estar sentados en la mesa hasta el final".

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, tras firmar el nuevo modelo de financiación con la Universidad de Zaragoza. Según ha dicho, "creemos que los Juegos Olímpicos pueden ser una buena opción, si no son una falta de respeto a Aragón y sus recursos, como ha sido hasta ahora" y "tenemos una buena candidatura equilibrada entre Aragón y Cataluña".

Lambán ha esgrimido que cuando se quieren conseguir acuerdos la conversación se mantiene "sin dar tres cuartos al pregonero" y por eso "no me ha agradado nada" que se haya "filtrado a los medios de comunicación" una reunión que mantendrá este domingo el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno autonómico, Felipe Faci, con representantes del Pirineo para actualizar la información con alcaldes y empresarios.

"No es la primera, ha habido otras", pero "no han sido públicas" ya que todo lo que en estos momentos "sea poner demasiado foco no favorece demasiado si lo que se pretende es acercar posiciones", ha opinado.

Lambán ha subrayado que el Gobierno de Aragón "quiere dejar claro que en su defensa del Pirineo no hay ningún propósito de ir contra nadie, ni contra la Generalitat de Cataluña, ni el Gobierno de España, ni el Comité Olímpico Español (COE)".

Ha enfatizado que el propósito del Ejecutivo aragonés es "defender nuestros intereses", que supone que esta comunidad autónoma, en éste como el cualquier otro asunto, "ha de ser siempre respetada; eso lo exigiré siempre, en cualquier circunstancia, lugar y momento", pero "para que los demás te respete, es fundamental que te respetes a ti mismo".

Eso significa, ha continuado, "que valoremos nuestros recursos, el Pirineo, la nieve y nuestras estaciones como merecen" y como "elemento para el desarrollo de Aragón" porque las posibilidades de estos recursos "son comparables a los mejores de España y con vocación de ser los mejores de Europa" en ámbito de la nieve y "no podemos hacer nada que suponga su devaluación", ni ponerlos "al servicio de proyectos que no sintamos como propios".

SEGUNDA PROPUESTA DEL COE

Lambán se ha referido a la segunda propuesta planteada por el COE hace unos días, respecto a la que el Gobierno de Aragón y los cuatro partidos que lo sustentan --PSOE, Podemos, CHA y PAR-- han expresado su "disconformidad", como también han mostrado su "rechazo" dos de los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, ha recordado.

El presidente autonómico ha estimado que esa nueva propuesta "no significa avance sobre la anterior, si cabe el desequilibrio es mayor" y "no teníamos otra opción que rechazarla por respeto a nosotros mismos y para que los demás nos respeten porque nuestros recursos, en el terreno de la nieve, son valiosísimos" y no pueden estar al servicio de un proyecto "que tal y como está configurado en modo algún es aragonés", ha incidido.

"Donde no hay ganancia, pérdida segura", ha apostillado Lambán, que ha explicado que esa última propuesta supone, en el ámbito de la montaña, pasar de la estación catalana de Baqueira Beret a la aragonesa de Cerler dos de las 24 pruebas que se iba a celebrar enl a primera, que se concreta en 86 de los 1.010 participantes previstos.

"Hablar de igualdad y equilibro es una broma pesada", más cuando si en la propuesta inicial Barcelona acogía el jockey y Zaragoza el patinaje artístico, y ahora, "a cambio de 86 participantes en Cerler, se le quita a Zaragoza el patinaje artístico, por lo que queda desarbolada en cuanto a pruebas de verdadera entidad".